Růžové vitacitové řezy s kakaovým korpusem a tvarohem: Retro moučník, který mizí po kusech

Pamatujete si na svěží chuť ovocného
z dětství? Tento recept staví přesně na Vitacitu nostalgické kombinaci sytě růžové želé polevy, nadýchaného kakaového piškotu a zjemňujícího tvarohového krému voňavého po rumu. Název „ “ nevznikl náhodou. Jakmile nakrájíte první kousky, na plechu zaručeně nezůstane vůbec nic. žravé řezy
Ovocná vrstva totiž dokonalým způsobem vyvažuje sladkost tvarohu a kakaa. Mňam! Příprava je rychlá, a zvládne ji hravě každý. jednoduchá
Můj tip zní: Růžovou pudinkovo-vitacitovou polevu nalévejte na tvarohovou vrstvu vlažnou, až když trochu zchladne a začne mírně houstnout. Kdybyste ji na tvaroh nalili rovnou z plotny ještě horkou, máslový krém by se pod ní zbytečně roztekl. Recept na osvěžující vitacitové žravé řezy s tvarohem a rumem
Celkový čas přípravy bez chlazení: 1 hodina a 25 minut Ingredience potřebné k přípravě
Kakaové těsto: 3 vejce (žloutky a bílky zvlášť) 1 hrnek oleje 1 hrnek vlažné vody 1 hrnek cukru krupice 4 lžíce kakaa 2 hrnky polohrubé mouky 1 balíček prášku do pečiva
Tvarohová náplň: 2 tvarohy (ideálně v alobalu/kostce, celkem 500 g) 4 lžíce rumu 12,5 dkg změklého másla 3 lžíce moučkového cukru
Růžová vitacitová poleva: 700 ml vody 2 balíčky vanilkového pudinkového prášku (nebo malinového/jahodového) 1 balíček Vitacitu (nebo malinové ovocné šťávy) 3 až 4 lžíce cukru (dle chuti) Postup při přípravě růžových vitacitových řezů
1. Do čisté mísy oddělte bílky od žloutků a ze
3 bílků se špetkou soli ušlehejte pevný sníh.
2. Ke žloutkům přidejte
1 hrnek cukru krupice a šlehejte 3 minuty do světlé nadýchané pěny.
3. Do žloutkové pěny postupně přilijte
1 hrnek oleje, 1 hrnek vlažné vody a přisypte 4 lžíce kakaa.
4. Smíchejte
2 hrnky polohrubé mouky s 1 balíčkem prášku do pečiva a přisypte k tekuté směsi.
5. Nakonec do těsta vařečkou zlehka a opatrně zapracujte ušlehaný sníh ze
3 bílků.
6. Hotové těsto nalijte na plech vyložený pečicím papírem a vložte do trouby vyhřáté na
180 stupňů.
7. Pečte přibližně
20 až 25 minut, propečení vyzkoušejte špejlí a upečený korpus nechte zcela vychladnout.
8. V míse šlehejte
12,5 dkg změklého másla s 3 lžícemi moučkového cukru po dobu 4 minut do světlé pěny.
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9. Do vyšlehaného másla postupně zapracujte
2 tvarohy a na závěr přimíchejte 4 lžíce rumu.
10. Připravený tvarohový krém rovnoměrně rozetřete po celé ploše vychladlého kakaového korpusu.
11. Do hrnce nalijte
7 dcl vody, přisypte 2 pudinkové prášky, 1 balíček Vitacitu a 3 lžíce cukru.
12. Směs důkladně rozmíchejte metličkou, přivede k varu a za stálého míchání vařte
2 minuty do zhoustnutí.
13. Uvařenou růžovou polevu odstavte a za občasného promíchání ji nechte mírně vychladnout po dobu
5 minut.
14. Vlažnou růžovou polevu opatrně nalijte na tvarohovou vrstvu a rovnoměrně rozetřete stěrkou.
15. Plech uložte do lednice a nechte řezy chladit minimálně
2 hodiny, aby růžové želé i tvaroh pevně ztuhly.
16. Vychlazené řezy nakrájejte ostrým nožem na úhledné kostky a podávejte.
Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, recept na růžové řezy Tipy redakce: Správná volba tvarohu: Do krému zvolte raději tuhý tvaroh v alobalové kostce. Vaničkový tvaroh obsahuje příliš mnoho vody a krém by pod polevou mohl stékat. Intenzivnější růžová barva: Pokud chcete získat ještě sytější růžový odstín jako na fotografii, použijte namísto vanilkového pudinku jahodový nebo malinový pudinkový prášek. Nealko varianta pro děti: Pokud pečete pro celou rodinu včetně dětí, nahraďte 4 lžíce rumu párem kapek kvalitní rumové esence nebo rumového sirupu.
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