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Hvězdná komedie Něco jako rodina se blíží. První trailer ukazuje bizarní honbu za dědictvím

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České komedie často těží z možnosti smát se zjevným charakterovým vadám. Existuje pro to lepší motiv než očekávání dědictví? Snímek Něco jako rodina staví na bizarní premise a atraktivním hereckém ansámblu.
Hvězdná komedie Něco jako rodina se blíží. První trailer ukazuje bizarní honbu za dědictvím

Hvězdná komedie Něco jako rodina se blíží. První trailer ukazuje bizarní honbu za dědictvím

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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