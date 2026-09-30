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O 21 míst v městském zastupitelstvu Pelhřimova bude usilovat 180 lidí

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V Pelhřimově v letošních komunálních volbách kandiduje 180 lidí, což je o 30 měně než při předchozích volbách. Kandiduje devět uskupení, v roce 2022 jich bylo deset. Na kandidátních listinách je i všech 21 současných zastupitelů, včetně starosty Ladislava Meda (ODS) kandidujícího také do Senátu.
O 21 míst v městském zastupitelstvu Pelhřimova bude usilovat 180 lidí

O 21 míst v městském zastupitelstvu Pelhřimova bude usilovat 180 lidí

Zdroj: Jan Luxík
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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