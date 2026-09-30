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Manchester City už není jen obviněný. Premier League teď musí rozhodnout, zda vůbec existuje trest odpovídající devíti letům porušování pravidel

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Nezávislá komise Premier League uznala Manchester City vinným ze závažného porušování finančních pravidel mezi sezonami 2009/10 a 2017/18. Podle verdiktu klub používal fingované obchodní kontrakty, nadhodnocoval příjmy a podhodnocoval některé náklady; rozdíl mezi deklarovanou a skutečnou finanční situací měl přesáhnout 900 milionů liber.
Manchester City už není jen obviněný. Premier League teď musí rozhodnout, zda vůbec existuje trest odpovídající devíti letům porušování pravidel

Manchester City už není jen obviněný. Premier League teď musí rozhodnout, zda vůbec existuje trest odpovídající devíti letům porušování pravidel

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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