Manchester City už není jen obviněný. Premier League teď musí rozhodnout, zda vůbec existuje trest odpovídající devíti letům porušování pravidel

City závěry odmítá a chystá odvolání. Pokud ale verdikt obstojí, liga bude řešit problém, který pokuta ani běžný bodový odpočet nedokážou jednoduše napravit.
Manchester City byl dlouhé roky klubem, který čelil obviněním. Od pondělí se ale situace zásadně změnila. Nezávislá komise Premier League dospěla k závěru, že klub během devíti sezon závažně porušoval finanční pravidla, mimo jiné prostřednictvím obchodních smluv, které podle komise vytvářely umělý obraz příjmů a část financování ve skutečnosti pocházela od vlastníka Abu Dhabi United Group. City zároveň podle Premier League neposkytovalo během vyšetřování pravdivé informace. Klub všechna zásadní zjištění odmítá a chce se odvolat, takže kauza zdaleka není definitivně uzavřená.
Právě proto ještě nedává smysl psát konkrétní trest jako hotovou věc. Mnohem zajímavější je ale otázka, před kterou Premier League stojí už teď: jak vůbec potrestat provinění, které se podle verdiktu odehrávalo tak dlouho a zasahovalo období, během něhož City změnilo vlastní ekonomické postavení i sportovní význam v celé soutěži.
Pokuta je jednoduchá. Jenže právě proto může působit absurdně
Finanční sankce je nejjednodušší administrativní trest, jenže právě u klubu, který podle komise pomocí stovek milionů liber zkresloval vlastní finanční obraz, působí jako zvláštní řešení. Pokud je podstatou provinění získání konkurenční výhody prostřednictvím peněz, další finanční platba nemusí sportovně znamenat téměř nic.
Bodový odpočet má na první pohled větší logiku, protože zasahuje přímo soutěž. Jenže i tam vzniká problém. Současný tým by nesl sportovní důsledky za chování organizace z období, které začalo před více než patnácti lety, zatímco kluby, jež s City soupeřily tehdy, by žádnou přímou nápravu nedostaly.
Sestup nebo vyloučení by zase zasáhly mnohem širší strukturu. Premier League, evropské poháry, televizní smlouvy, hráčské kontrakty i ekonomika dalších klubů jsou dnes propojené natolik, že podobný krok není jen disciplinárním opatřením vůči jednomu mužstvu.
Největší problém je, že sportovní minulost nejde jednoduše přepočítat
Během let, kterých se verdikt týká, Manchester City vybudoval základy týmu, jenž následně ovládl anglický fotbal. Jakmile se jednou ekonomická výhoda přetaví do lepšího kádru, vyšších příjmů z Champions League, větší obchodní hodnoty a schopnosti přitahovat další hvězdy, její účinek nekončí jednou sezonou.
Právě to nyní připomínají i lidé z fotbalového prostředí. Mauricio Pochettino, který v těchto letech vedl Tottenham, mluví o období, kdy některé kluby přijímaly omezení a hrály podle finančních pravidel, zatímco pokud verdikt proti City obstojí, jeden z jejich hlavních soupeřů fungoval v jiném režimu. Pochettino připomněl například osmnáctiměsíční období bez nákupů Tottenhamu během stavby stadionu, kdy klub vědomě podřídil sportovní ambice ekonomické realitě.
To už není jen argument pro trest City. Je to otázka, zda vůbec existuje způsob, jak zpětně vyrovnat podmínky, které byly podle komise nerovné v okamžiku, kdy se skutečně hrálo.
Ani odebrání titulů problém nevyřeší
Na první pohled může znít logicky: pokud byl klub neoprávněně zvýhodněn, odeberme mu trofeje. Jenže i tím se otevírá další vrstva. Má titul automaticky dostat tým, který skončil druhý, přestože celá sezona probíhala v jiném psychologickém, ekonomickém i taktickém prostředí? Co kluby, které kvůli nižší pozici přišly o evropské poháry? Co peníze, které by získaly za kvalifikaci do Champions League? A co hráči nebo trenéři, kteří kvůli tehdejším výsledkům změnili klub?
Fotbal není excelová tabulka. Každý výsledek ovlivňuje další sezonu, každý postup do Evropy mění rozpočet a každá trofej zvyšuje obchodní hodnotu značky. Přepsat pořadí po letech proto neznamená vrátit soutěž do původního stavu.
City navíc právní bitvu teprve začíná
Klub reagoval odmítnutím závěrů komise a plánuje odvolání. Generální ředitel Ferran Soriano už před zveřejněním kompletního výsledku opakoval, že City chce očistit své jméno, a očekává se další dlouhý právní proces. Sankce proto zatím nebyla stanovena a nic z toho, co se dnes nabízí jako možný trest, není definitivní.
To ale nemění nejzajímavější část celé kauzy. Pokud odvolání základní závěry nezmění, Premier League nebude rozhodovat jen o Manchesteru City. Bude zároveň definovat, co její vlastní pravidla skutečně znamenají, pokud jsou porušována tak dlouho, že následky dávno prorostly do historie celé soutěže.
A právě tady může být nejnepříjemnější odpověď. Trest může být velmi tvrdý, a přesto nemusí být možné skutečně napravit to, co už se stalo.
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Zdroje: Reuters – Man City guilty of using „sham“ deals to distort finances [1], Reuters – Pochettino laments „period of deception“ if Man City breaches true [2], Reuters – Man City CEO says club will clear its name [3].