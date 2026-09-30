Nejhorší banány z českých supermarketů. Češi je kupují každý týden a neví, co je s nimi špatně

Silná žlutá slupka budí dojem, že dužinu uchrání před vším, co se s plodem cestou dělo. Laboratorní rozbory ale ukazují, že si banán z plantáže přiveze víc chemie, než by kupující u regálu čekal. A ty nejhorší výsledky nemusí patřit nejlevnějšímu zboží.
Laboratoř rozdělila banány na slupku a dužinu
Novinář Jan Tuna nechal pro svůj pořad „A dost!“ na Televizi Seznam prověřit banány z velkých řetězců i z bio obchodů a výsledky zveřejnil v roce 2019. Laboratoř přitom zkoumala zvlášť slupku a zvlášť jedlou dřeň a pátrala po zbytcích pesticidů.
U všech konvenčně pěstovaných banánů něco našla, a to nejen na povrchu, ale i v dužině. Nejlépe z testu vyšly bio banány, u kterých byla dužina čistá. Na opačném konci žebříčku překvapila dvě balení prodávaná s označením „premium“, která se umístila mezi třemi nejhoršími, takže honosnější nálepka v testu s menší zátěží chemií nijak nesouvisela.
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Kde laboratoř něco našla, platilo vždy jedno pravidlo: slupka nesla násobně víc látek než dřeň. Chemička Jana Hajšlová z VŠCHT, pod jejímž vedením Tuna banány zkoumal, proto pro Dvojku Českého rozhlasu uvedla, že oloupáním se plod z velké části zbaví toho, co na něm ulpělo.
Proč banán přijíždí nastříkaný
Thiabendazol, který brání růstu plísní, našla laboratoř v Tunově testu u šesti z devíti konvenčních vzorků. Imazalil s podobným účinkem zachytila u čtyř. Obě látky se v rozborech držely především ve slupce.
Důvodem je dlouhá cesta. Banány míří na evropské pulty většinou z plantáží v Latinské Americe nebo v Africe, trhají se nezralé a cestou pak stráví několik týdnů. Bez ochrany by hrozilo, že část zásilky do skladu dorazí zplesnivělá.
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Znepokojivější zjištění přinesla organizace Foodwatch, která procházela úřední kontrolní data. Podle její analýzy z dubna 2025 obsahovaly zhruba dvě třetiny banánů vyšetřených německými úřady zbytky pesticidů, které Evropská unie zakázala. Rakouská pobočka organizace pak v únoru 2026 rozebrala výsledky úředních kontrol z Rakouska za rok 2023. Stopy pesticidů měl každý vzorek banánů, který tamní laboratoře vyšetřily, a u 84 procent šlo i o látku, kterou unie nepovoluje.
Obě analýzy přehledně shrnuje následující tabulka:
Analýza Kdy Jaká data Co ukázala Foodwatch duben 2025 úřední kontrolní data, banány vyšetřené německými úřady zhruba dvě třetiny banánů se zbytky pesticidů, které Evropská unie zakázala Rakouská pobočka Foodwatch únor 2026 úřední kontroly v Rakousku za rok 2023 z databáze EFSA stopy pesticidů v každém vyšetřeném vzorku banánů, u 84 procent i látka, kterou unie nepovoluje
V banánech z Kostariky, Kolumbie a Ekvádoru se podle rakouské pobočky často objevoval insekticid bifenthrin nebo fungicid myklobutanil. Bifenthrin v unii povolený není. Mezi důvody zákazů patří podezření, že podobné látky škodí nervovému systému nebo zvyšují riziko rakoviny. Na plantážích v zámoří se přitom používají dál a v dovezeném ovoci se vracejí na evropské pulty.
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Naměřená množství podle Hajšlové vysoká nebyla. Evropské předpisy navíc každé účinné látce přidělují strop, kolik jí smí na potravině zůstat, a počítají přitom s tím, že ji člověk bude jíst roky. Pod těmito stropy zůstává naprostá většina kontrolovaných potravin, takže nález sám o sobě banán nebezpečným nedělá.
Slabinu systému připomíná rakouská pobočka Foodwatch. Riziko se podle ní hodnotí látku po látce, přestože v Tunově testu nesla slupka konvenčního banánu obvykle několik různých pesticidů vedle sebe. Jejich společné působení se označuje jako koktejlový efekt a dnešní limity ho zohledňují jen omezeně.
Pomůže voda z kohoutku a čisté ruce
Když nejvíc chemie leží na slupce, vyplatí se dávat pozor hlavně při loupání. Slupku držíte v prstech a stejnýma rukama pak berete dužinu. Proto je dobré postupovat v tomto pořadí:
Přečtěte si také: Stylistka varuje ženy 60+: tahle 1 barva podzimního kabátu přidává 10 let. Většina Češek si ji kupuje pořád dokola Banán se vyplatí před loupáním opláchnout pod kohoutkem a po odložení slupky si umýt ruce. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. pustit banán na pár vteřin pod kohoutek ještě předtím, než ho začnete loupat; jakmile slupka skončí v koši, umýt si ruce; teprve potom se zakousnout.
Kdo chce zátěž snížit ještě víc, může koupit bio banány. V Tunově testu u nich laboratoř v dužině nic nenašla, na slupce dvou ze tří bio vzorků ale zachytila stopy jedné látky.
Zdroje: https://www.testypotravin.cz/testy/test-bananu, https://dvojka.rozhlas.cz/odstranenim-slupky-banan-v-podstate-dekontaminujete-jan-tuna-a-jana-hajslova-8722771, https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20260203_OTS0001/gift-bumerang-8-von-10-bananen-mit-verbotenen-pestiziden-belastet, https://www.foodwatch.org/de/illegale-pestizide-in-bananen-und-gewuerzen, https://www.foodwatch.org/at/pestizid-bumerang, https://www.toprecepty.cz/clanky/12207-jak-spravne-myt-ovoce-z-obchodu-voda-odstrani-necistoty-ale-ne-vsechno/, https://www.poznatsvet.cz/veda-a-technika/banan-postrik-slupka/