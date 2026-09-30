Vémola vyhrál zápas v Německu a zamířil rovnou za Monikou. Před zraky všech jí dal polibek, vztah už neskrývá

Deutsche Bank Park ve Frankfurtu, pátek 26. září 2026. Karlos Vémola právě dorazil Frédérica Vosgröneho na zem, rozhodčí mávl konec, technický knockout ve 4:50 druhého kola. Němec za celý zápas stihl třináct úderů. Vémola vstal, sundal rukavice a místo obvyklého kolečka po oktagonální kleci zamířil ven, přímo k ringside. Tam seděla Monika Naomi, vedle ní jeho syn CJ. Před kamerami, před tisíci diváky na OKTAGON 94 jí dal polibek. Žádné schovávání, žádné uhýbání pohledem. Moment, který bulvární média čekala celé léto.
Kdo je Monika Naomi
Česká influencerka, na Instagramu vystupuje pod účtem @monika___naomi. Tvoří obsah zaměřený na módu, krásu a lifestyle. Biografických detailů je veřejně dostupných minimum, žádný rozhovor, žádný profil v seriózním médiu. Co ale média rozebírají opakovaně, je její vizuální podobnost s Vémolovou bývalou partnerkou Lelou Ceterovou: dlouhé blond vlasy, štíhlá postava, výrazný glam styling. Je to mediální interpretace, ne objektivní měřítko, ale právě ta živí zájem bulváru.
Léto plné stop, které Vémola popíral
Frankfurt nebyl první veřejný výstup dvojice. Byl jen tím nejhlasitějším. Časová osa vypadá takto:
- 16. července 2026 – eXtra.cz identifikuje „tajemnou blondýnku“ z paparazzi fotek pořízených v Olomouci jako Moniku Naomi.
- Konec srpna – Praha. Vémola a Monika zachyceni, jak se drží za ruce a společně odcházejí z VIP akce.
- 2. září – Vémola na přímý dotaz eXtra odpovídá: „Já nevím o tom, že mám novou partnerku.“
- 13. září – Brno, turnaj OKTAGONu. Monika dorazila s Vémolou a seděla vedle jeho syna CJ.
- 26. září – Frankfurt. Polibek po zápase.
Mezi červencem a zářím se stopa zhušťovala. Každý další veřejný výstup byl těžší popřít než ten předchozí. Vémolovo zářijové „nevím o nové partnerce“ vypadá zpětně spíš jako poslední pokus udržet mediální krytí v době probíhajícího rozvodu s Ceterovou a sporů o děti a výživné. Frankfurt to krytí definitivně strhl.
Co říká sportovní stránka věci
Jak si Redakce VIPŽivot všimla, Vémola má podle oficiálního profilu OKTAGONu bilanci 39-9 a v posledních pěti zápasech drží sérii dvou výher v řadě. Vosgröne byl do Frankfurtu neporažený v profi MMA, Vémola mu připsal první porážku kariéry. Šlo zároveň o jeho první finiš od června 2024, což naznačuje, že se čtyřicetiletý zápasník vrací k agresivnějšímu stylu.
Po výhře řekl pro iDNES, že chce být součástí turnaje OKTAGON 100, který je naplánovaný na 29. prosince v pražské O2 areně. Zmínil i zájem o stadionovou show v Düsseldorfu příští rok. Oficiální potvrzení jeho účasti na kartě ale zatím chybí.
Proč Frankfurt změnil pravidla hry
Společné fotky z Olomouce šlo odbýt jako náhodu. Držení za ruce v Praze jako přátelské gesto. Brněnský turnaj jako „známá přišla na akci.“ Polibek po zápase před tisíci diváky a kamerami už takovou interpretaci nepřipouští. Vémola sice stále nevydal žádné oficiální prohlášení, ale jeho chování mluví jasněji než jakýkoli příspěvek na Instagramu. Monika seděla vedle CJ, tedy v nejbližším rodinném okruhu, ne na tribuně mezi náhodnými hosty.
Slovní potvrzení od Vémoly může přijít zítra, za měsíc, nebo nikdy. Na tom, co Frankfurt ukázal, to už nic nezmění.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová