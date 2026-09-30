Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Vémola vyhrál zápas v Německu a zamířil rovnou za Monikou. Před zraky všech jí dal polibek, vztah už neskrývá

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Karlos Vémola ukončil soupeře ve druhém kole a ještě v záři reflektorů políbil influencerku Moniku Naomi. Měsíce popírání tím skončily.
Vémola vyhrál zápas v Německu a zamířil rovnou za Monikou. Před zraky všech jí dal polibek, vztah už neskrývá

Vémola vyhrál zápas v Německu a zamířil rovnou za Monikou. Před zraky všech jí dal polibek, vztah už neskrývá

Zdroj: Nextfoto
Reklama
Další články z VIPživot.cz
Ornella prozradila, co Kokta vyvedl na křtinách jejich dětí. „Tuhle historku jsem dosud nikomu nevyprávěla," přiznala
Ornella prozradila, co Kokta vyvedl na křtinách jejich dětí. „Tuhle historku jsem dosud nikomu nevyprávěla," přiznala
Z televizní hvězdy chůva a muzikantka. Erika Stárková po Mostu! odmítala komerční role a vydala se vlastní cestou
Z televizní hvězdy chůva a muzikantka. Erika Stárková po Mostu! odmítala komerční role a vydala se vlastní cestou

Erika Stárková po Mostu! dostala jen asi tři seriálové nabídky. Všechny odmítla a raději hlídala děti. Dnes...

S otcem dcery to nevyšlo, s novým partnerem zatím nebydlí. Kopřivová otevřeně popsala rok plný změn
S otcem dcery to nevyšlo, s novým partnerem zatím nebydlí. Kopřivová otevřeně popsala rok plný změn

Veronika Kopřivová aktuálně v rozhovoru přiznala špatné vztahy s otcem mladší dcery a vysvětlila, proč s...

Ivanka Devátá přežila rakovinu i mrtvici, ale neřestí se nevzdala. „Doporučení doktorky nedodržuji, protože jsou hnusný"
Ivanka Devátá přežila rakovinu i mrtvici, ale neřestí se nevzdala. „Doporučení doktorky nedodržuji, protože jsou hnusný"

Devadesátiletá herečka a spisovatelka přežila zhoubný nádor tlustého střeva i mozkovou mrtvici....

Neměla ses narodit, křičel na ni otec. Carol z Kroku za krokem roky mlčela, pak napsala knihu, která odhalila rodinné peklo
Neměla ses narodit, křičel na ni otec. Carol z Kroku za krokem roky mlčela, pak napsala knihu, která odhalila rodinné peklo

Suzanne Somers, kterou čeští diváci znají jako usměvavou Carol ze seriálu Krok za krokem, vyrůstala v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.