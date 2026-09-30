Žena nechala powerbanku nabíjet v kufru v nákladovém prostoru. 180 cestujících si myslelo, že letadlo padá kvůli bombě

Přibližně tři hodiny po startu jedna z cestujících upozornila posádku, že v odbaveném zavazadle nechala mobil připojený k powerbance. Kapitán reagoval okamžitě: změnil kurz, zahájil klesání a zamířil na římské letiště Fiumicino. Jenže hláška, kterou slyšelo 180 lidí v kabině, zněla podle svědectví cestujících jen tak, že „v nákladovém prostoru se nachází něco, co tam být nemá“. Neurčitost těch slov v kombinaci s prudkým manévrem stačila k tomu, aby se mezi pasažéry rozšířila verze o bombě. Paul Casterton, jeden z cestujících, později pro deník The Sun popsal, že při náhlém obratu a klesání bylo těžké nemyslet na nejhorší.
Proč lithiová baterie v podpalubí vyvolá stejný poplach jako vážná hrozba
Powerbanka je v leteckém světě klasifikovaná jako náhradní lithium-iontová baterie, a ta do nákladového prostoru za žádných okolností nepatří. Důvod je ryze fyzikální: při zkratu nebo mechanickém poškození může článek projít takzvaným tepelným únikem, řetězovou reakcí, při níž teplota stoupne na stovky stupňů během sekund. Vzniká dým, plameny a toxické plyny. V kabině dokáže posádka zasáhnout hasicím přístrojem během okamžiku. V temném podpalubí, kam za letu nikdo nemá přístup, se z drobného přehřátí může stát nekontrolovatelný požár.
Americký Federální letecký úřad (FAA) vede
průběžně aktualizovanou databázi incidentů s lithiovými bateriemi od roku 2006. Mezi záznamy figuruje třeba let WestJet 113 z června 2018, kdy dvě náhradní lithiové baterie v odbaveném zavazadle způsobily za letu požár a posádka dostala varování o dýmu v nákladovém prostoru. Letadlo se muselo vrátit do Calgary. Téhož měsíce na lince Lufthansa LH489 vzplála powerbanka přímo v kabině, tam ji ale posádka uhasila během chvíle. Čerstvě zpřísněná pravidla a dovolenkový chaos
Incident s letem EZY2618 přišel necelé dva měsíce poté, co 27. března 2026 vstoupil v účinnost dodatek britského Úřadu pro civilní letectví (
CAA) se zpřísněnými pravidly pro přepravu powerbank. Nová úprava výslovně stanovuje: výhradně do příručního zavazadla, maximálně dva kusy na osobu, individuální ochrana kontaktů proti zkratu, zákaz dobíjení na palubě a zákaz napájení dalších zařízení. Powerbanky s kapacitou 100 až 160 Wh vyžadují předchozí souhlas dopravce. Nad 160 Wh se na osobní lety nesmějí vůbec.
CAA v tiskové zprávě z léta 2026 otevřeně přiznal, že k odklonům letů kvůli špatně zabaleným lithiovým bateriím v odbavených kufrech už v té sezóně opakovaně docházelo. Římský případ tedy rozhodně nebyl první, jen mediálně nejviditelnější.
Jak si stojí jednotlivé aerolinky: od easyJetu po Smartwings
Pravidla se u dopravců liší v detailech, základ zůstává společný. Přehled klíčových rozdílů:
Dopravce Max. počet powerbank Horní limit kapacity Horní schránka Nabíjení za letu easyJet 2 160 Wh (dle podmínek) nespecifikováno zakázáno Ryanair 2 100 Wh zakázáno zakázáno Wizz Air 1 100 Wh nespecifikováno zakázáno Smartwings 2 100 Wh (vyšší zakázány) zakázáno zakázáno British Airways 2 160 Wh (se schválením) nespecifikováno zakázáno Lufthansa 2 160 Wh (se schválením) zakázáno zakázáno
Wizz Air vyčnívá nejtvrdším omezením, povoluje jedinou powerbanku a cokoliv nad 100 Wh odmítá. Smartwings zase jako jediný český dopravce v přehledu zakazuje powerbanky nad 100 Wh kompletně, bez možnosti výjimky.
Zvláštní pozornost zasluhuje situace, kdy se kabinový kufr při plném letu přesouvá do nákladového prostoru, takzvaný gate-check. British Airways i Lufthansa výslovně upozorňují, že v takovém okamžiku musí cestující powerbanku vyjmout a vzít si ji s sebou do kabiny. Právě tenhle krok bývá podle našeho odhadu jedním z nejčastějších momentů, kdy se lithiová baterie do podpalubí dostane.
VIDEO Co platí při odletu z Prahy a jak powerbanku správně zabalit
Letiště Praha řadí powerbanky mezi nejčastěji dotazované předměty. Pravidlo je jednoznačné: výhradně do příručního zavazadla, limit 100 Wh, maximálně dva kusy. Při samoobslužném odbavení zavazadel cestující aktivně potvrzuje, že v kufru nemá powerbanku ani jinou náhradní lithiovou baterii.
Praktický postup pro bezproblémový odlet:
Zkontrolovat kapacitu na štítku powerbanky (údaj ve Wh, případně přepočítat z mAh a V). Uložit ji do příručního zavazadla, ideálně snadno dostupnou pro kontrolu. Kontakty chránit originálním krytem, izolační páskou nebo samostatným pouzdrem. Při gate-checku kabinového kufru powerbanku vždy vyjmout a vzít s sebou. Za letu powerbanku nepoužívat k nabíjení telefonu ani jiného zařízení.
Porušení pravidel může vést k otevření zavazadla, vyjmutí předmětu, zdržení odbavení i odmítnutí přepravy. Evropská agentura EASA upozorňuje na možné pokuty, americká FAA zmiňuje v krajních případech i civilní a trestní postihy podle místní jurisdikce.
180 lidí, noc v Římě a otázka, kterou nikdo nezodpověděl
Po přistání na Fiumicinu cestující vystoupili, easyJet jim zajistil ubytování v hotelu a občerstvení. Náhradní let do Lutonu odletěl až následující den. Aerolinka ve svém vyjádření pro
Sky News označila odklon za preventivní rozhodnutí kapitána. Žádný konkrétní postih pro cestující, která powerbanku v kufru nechala, zveřejněn nebyl. Sama posádku upozornila až během letu, což spíš naznačuje pozdní uvědomění než záměr.
Dovolenkový doplněk za pár stovek korun, který většina lidí hodí do tašky bez přemýšlení, dokázal odkloněním jednoho letu připravit 180 cestujícím neplánovanou noc v italské metropoli a kapitánovi dát důvod k rozhodnutí, jaké se jinak pojí s mnohem dramatičtějšími scénáři.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková