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Překladač na puberťáka: Od „hustý“ přes „cringe“ až po „rizz“. Každá generace měla slova, kterým rodiče nerozuměli

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Dnešní rodič slyší „rizz“, „delulu“ nebo „skibidi“ a na pár sekund začne pochybovat, zda jeho dítě stále mluví česky. Než ale vyhlásíme konec jazyka, stojí za to připomenout jednu nepříjemnou skutečnost: naši rodiče kdysi úplně stejně poslouchali „hustý“, „cool“ nebo „pařba“.
Překladač na puberťáka: Od „hustý“ přes „cringe“ až po „rizz“. Každá generace měla slova, kterým rodiče nerozuměli

Překladač na puberťáka: Od „hustý“ přes „cringe“ až po „rizz“. Každá generace měla slova, kterým rodiče nerozuměli

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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