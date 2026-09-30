Překladač na puberťáka: Od „hustý“ přes „cringe“ až po „rizz“. Každá generace měla slova, kterým rodiče nerozuměli

Každá generace potřebuje kousek jazyka jen pro sebe
Dospívání má několik tradičních disciplín. Člověk začne považovat svůj pokoj za suverénní stát, rodičovské rady za nevyžádanou konzultaci a přirozeně se přidá i způsob řeči, kterému starší generace nerozumí úplně bez přípravy.
Slang není chyba jazyka ani důkaz jeho úpadku. Pomáhá skupinám vytvářet vlastní identitu, odlišovat se a rychle pojmenovávat věci, které jsou pro ně důležité. Některé výrazy zmizí během několika let, jiné přežijí tak dlouho, že zapomeneme, že kdysi také zněly dospělým podivně.
Generační hranice přitom nejsou čisté. Slova cestují mezi školami, subkulturami, zeměmi i věkovými skupinami a často vzniknou dávno předtím, než je jedna generace masově rozšíří. Přesto se na nich krásně ukazuje, jak se jazyk mění společně se světem kolem nás.
Generace X: boží, hustý, mazec a pařba
Čeština osmdesátých a devadesátých let měla vlastní zásobu slov, která rodičům nemusela znít o nic přirozeněji než dnešní „rizz“. Něco bylo boží, něco hustý, mimořádný zážitek mohl být mazec nebo nářez a dobře strávený večer se snadno proměnil v pařbu.
Část těchto slov dnes působí lehce retro, jiná přežila bez větších problémů. „Hustý“ může klidně říct teenager, jeho matka i kolega v kanceláři a nikdo už příliš nepřemýšlí nad tím, proč vlastně používáme označení konzistence k hodnocení koncertu.
To je ostatně častý osud dobrého slangu. Když přežije dost dlouho, přestane být jazykem mladých a stane se prostě jazykem.
Mileniálové připojili češtinu k internetu
S mileniály vstoupila do každodenní řeči ve velkém angličtina spojená s počítači a prvními sociálními sítěmi. Něco bylo cool, lidé byli online, večer se chatovalo a později se začalo lajkovat, stalkovat, googlit nebo pořizovat selfie.
Čeština si cizí slova přizpůsobila s mimořádným sebevědomím. Z anglického „like“ vzniklo „lajkovat“, ze „stalk“ „stalkovat“ a z názvu vyhledávače běžné sloveso, které používáme, aniž bychom při každém hledání na internetu přemýšlely o jazykové revoluci.
Dnes je velká část této slovní zásoby tak běžná, že svou někdejší novost úplně ztratila. Přesně tak pravděpodobně dopadne i část výrazů, nad kterými kroutíme hlavou dnes.
Gen Z: cringe, vibe, ghosting a trochu delulu
Generace Z už internet neobjevovala, ale vyrůstala v něm. Její slang je proto mnohem globálnější a výrazy dokážou mezi zeměmi cestovat během několika dní.
„Cringe“ označuje něco trapného až bolestivě nepříjemného, „vibe“ celkovou atmosféru nebo pocit, „ghosting“ náhlé přerušení komunikace bez vysvětlení a „flexit“ okázale něco předvádět. K tomu přibylo „slay“, „sus“, „main character energy“ nebo „delulu“, které se používá pro schválně přehnanou, často ironickou víru ve vlastní romantické nebo životní scénáře.
Ne všechna tato slova Gen Z vytvořila. Řada má starší kořeny v afroamerickém slangu, queer komunitách, gamingu nebo jiných internetových subkulturách. Generace sociálních sítí jim ale poskytla rychlost a dosah, který starší slang nikdy neměl.
Gen Alpha: rizz, sigma a okamžik, kdy rodič potřebuje titulky
S nejmladší generací se slovník posunul ještě o patro dál. „Rizz“ označuje charisma, zejména schopnost někoho romanticky zaujmout. „Sigma“ prošla internetovou kulturou tolika významy, že dnes může být současně pochvala, meme i čistá ironie podle toho, kdo ji použije.
A pak je tu „skibidi“, nádherný příklad slova, u kterého se rodič marně snaží zjistit definici, přestože někdy žádná stabilní definice ani neexistuje. Význam vytváří konkrétní meme, situace, tón a znalost společného internetového kontextu.
Právě proto někdy nepomůže klasický slovník. Potřebuješ vědět nejen co slovo znamená, ale také proč je právě teď vůbec vtipné.
Nejrychlejší způsob, jak slang zabít, je použít ho u rodinného oběda
Rodiče mají přirozenou potřebu porozumět jazyku svých dětí. Je to užitečné, protože slang dokáže prozradit hodně o prostředí, ve kterém teenager žije, a některé výrazy je opravdu dobré znát.
Existuje ale rozdíl mezi rozumět a aktivně se přihlásit do jazykové subkultury patnáctiletého dítěte. Věta „Tak co, bylo to dneska ve škole slay?“ pronesená matkou se může stát mimořádně účinným nástrojem k okamžitému zestárnutí konkrétního výrazu.
Proto někdy stačí jen vědět, co dítě říká, a nechat slovo jemu. Ostatně i naši rodiče přežili dobu, kdy jsme používaly „cool“, aniž by se všichni museli stát součástí MTV.
Puberťáka budeme překládat i za deset let
Na 30. září připadá Mezinárodní den překladatelů a překlad mezi skutečnými jazyky je samozřejmě úplně jiná odborná disciplína než rodinné luštění teenagerské řeči. Jednu věc ale mají společnou: samotná slovíčka nestačí, pokud nerozumíš kontextu.
Až tedy příště dítě pronese větu, ze které zachytíš polovinu podstatných jmen a ani jedno sloveso, nemusí to znamenat konec civilizace. Možná právě jen sleduješ jazyk při práci a za patnáct let budeš stejný výraz slýchat od účetní na poradě.
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Zdroje: UNESCO – International Translation Day [1], Merriam-Webster – Rizz [2], Merriam-Webster – Cringe [3]. img ai generated