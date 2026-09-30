Peníze hrají v dnešním horoskopu velkou roli: Některým znamením proklouznou mezi prsty, jiná čekají slibné vyhlídky. Dejte si však pozor, komu důvěřujete

První polovinu týdne ovlivňuje energie Ohně, díky níž budete v životě aktivnější a která vás podpoří v tom, abyste více projevovali své emoce. Nastává pro vás ten správný čas, abyste zazářili při prezentacích, ve společnosti, ve vztazích nebo při odvážných rozhodnutích. Energie Země vás následně na začátku října vrátí do reality a do popředí se dostanou spíše praktické povinnosti. Budete se muset věnovat svému rozpočtu, pracovním a rodinným povinnostem či omezením, která vám mohou zkomplikovat dosažení toho, čeho chcete dosáhnout. Pojďme se společně pozorněji podívat na to, co vás čeká v nejbližších dnech.
Pro tato znamení nebudou následující dny zcela příznivé
Krysa
Někdy se energie jednotlivých znamení navzájem ovlivňují a tak je tomu i v tomto případě. Energie Koně vás na začátku týdne může pořádně znejistit. Některé věci se budou měnit ze sekundy na sekundu, zejména v oblasti financí a cestovních plánů, a dotknout se to může i vaší osobní svobody. Nedělejte nic impulzivně a nekupujte nic finančně náročnějšího hned, jakmile dostanete nabídku. Pokud vás někdo vyzve k okamžitému jednání, požádejte o více času na rozhodnutí. Je lepší si vše promyslet a každou investici rozumně zvážit. Ušetří vám to nejen díru na bankovním účtu, ale i bezesné noci plné zbytečných myšlenek.
Pes
Lidé narození ve znamení Psa budou mít v těchto dnech více povinností, než by čekali. Požadavky na vás budou pršet nejen ze strany rodiny, ale budou na vás kladeny i větší pracovní nároky. Neměli byste však mít pocit, že musíte vyřešit každý problém, který se před vámi objeví. Neberte na sebe příliš velkou zodpovědnost za věci, které se vás netýkají. Pokud je to možné, podělte se o své břemeno s ostatními a řešte pouze to, na co máte v danou chvíli kapacitu. Pokud vám v práci přidělí další úkol, nejprve si ověřte jeho termín. Stanovte si hranice a držte se jich. Zbytečný stres kvůli tomu, abyste se zavděčili všem, za to opravdu nestojí.
Prase
Lidé narození ve znamení Prasete by měli být opatrní, s kým sdílejí své osobní informace a trápení. A to zejména v případě, že se nacházejí v intenzivním společenském prostředí. Můžete pak jednat impulzivněji, což může vést k tomu, že o sobě prozradíte příliš mnoho nebo s něčím příliš rychle souhlasíte. Neměli byste také prozrazovat své osobní plány lidem, kterým plně nedůvěřujete. Později byste toho mohli litovat. Dalším bodem, na který byste si měli dávat pozor, jsou výdaje, a to zejména pokud často utrácíte za své pohodlí, dárky nebo cestování. Spontánní rozhodnutí jsou pro vás sice osvobozující, ale v tuto chvíli se jim raději vyhněte. Počkejte, až z vás opadne počáteční nadšení, a teprve poté zvažte více možností nebo levnější alternativy.
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Štěstí bude těmto znamením nakloněno. Nejdříve si ho ale musí zasloužit
Kůň
Koně pocítí tento týden příval nové energie spojený se zvýšením sebevědomí. Budou se cítit nabuzení, čehož mohou využít, aby se zviditelnili ve společnosti. Využijte tento čas pro hluboké rozhovory, prezentaci svých nápadů nebo naplánování cestování po celém světě. Můžete být překvapeni, jak se některé plány splní mnohem dříve, než očekáváte. Kombinujte toto štěstí, které vám přeje po celý týden, s pořádnou přípravou, protože hvězdy budou na vaší straně. Nebojte se, protože překážky, na které můžete narazit, vás dokážou posunout dál. Jak se říká, co vás nezabije, to vás posílí, a tento týden to bude platit trojnásobně.
Tygr
Tygři mohou aktivně pracovat na budování nových vztahů a hledání nových kontaktů, které jim přinesou skvělé příležitosti, ať už v osobním, nebo pracovním životě. Vaše nápady mohou být oceněny velmi pozitivně, a to možná až do takové míry, že vám někdo dá výhodnou pracovní nabídku. Tento týden využijte k tomu, abyste mluvili o své kariéře, práci, vzdělávání nebo celkově o projektu, na který se již delší dobu chystáte, ale stále jste nenašli tu správnou chvíli. Teď je ten správný čas. Energie proudí vaším směrem. Všechny osobní konflikty řešte přímo. Nemáte se čeho obávat. Ve všech směrech se soustřeďte na spolupráci s lidmi kolem vás a nesnažte se je porazit. Společně dojedete mnohem dál.
Zajíc
Zajíce tento týden čeká klid a pozitivní energie nejen v rodině, ale i ve vztazích. Pokud máte s někým nevyřešený problém, protože se vám zdál příliš složitý, nyní je ten správný čas pustit se do tohoto náročného rozhovoru. Nemusíte se bát kritiky ani odsuzování, daná osoba vás pochopí a poskytne vám podporu. Nebojte se také ponořit do kreativnějších činností, studovat nové věci nebo plánovat svůj harmonogram. Nenechte se přitom ovlivnit tempem ani úspěchy ostatních lidí. Každý z nás postupuje svým vlastním tempem, které je pro něj udržitelné. Soustřeďte se na to, co vás dělá šťastnými, místo abyste své pracovní úspěchy nebo vztahy srovnávali s druhými.
Drak
Draka čeká výrazný posun v oblasti práce, financí a také dlouhodobých plánů, které dosud odkládal. Energie Země bude tento týden příznivě působit na vaše znamení a pomůže vám k lepší soustředěnosti, ale také k tomu, abyste nedělali nepromyšlené kroky vpřed. Do popředí se dostávají nové příležitosti, hlavně v pracovním životě, kariérním růstu či v oblasti spolupráce. Je dost možné, že dostanete praktickou pomoc v oblasti vaší dosavadní práce. Ostatní na vás budou lépe reagovat, když jim projevíte větší důvěru. Otevřená a přímá komunikace vám může dopomoci k otevření nových dveří. Zároveň si dávejte pozor na ukvapená rozhodnutí, ta se nevyplatí.
Energie těchto znamení bude tento týden v rovnováze
Buvol, Had, Koza, Opice a Kohout mohou tento týden zažít stabilní, ale i proměnlivé chvíle štěstí. I přesto by však měli být v určitých situacích obezřetní. Buvoli by se neměli nechat vyvést z míry, když se neočekávaně změní jejich cestovní nebo pracovní plány. Had by zase neměl dělat unáhlená rozhodnutí a raději by měl nejprve pozorně sledovat danou situaci. Koza si musí najít rovnováhu mezi svým společenským životem a rodinnými závazky. Kohout sice vynikne ve formálním prostředí, měl by si však dávat pozor na ostrá slova, která mohou vyvolat napětí.
Všem těmto nástrahám se však Býk, Had, Koza, Opice a Kohout mohou vyhnout, pokud si vše pečlivě naplánují. Měli by si uschovat kopie lístků, dokladů o výdajích či důležitých dokumentů a také si vyhradit dostatek času na cestování a veřejné akce. Zažijí tak méně stresu.
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Zdroj: Yourtango, Timesofindia, Astrosohu, Sina