Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
6 min

Kolik kvasnic patří na 1 kg mouky: Jednoduchá pomůcka vám usnadní spoustu práce v kuchyni

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jednou dáte do těsta celou kostku droždí, podruhé jen půlku a pokaždé si říkáte, jestli jste to nepřehnali. Přitom existuje jednoduchý poměr, od kterého se můžete při pečení odpíchnout. S droždím platí jedno důležité pravidlo: méně může znamenat lepší výsledek, když mu dopřejete dostatek času.
Kolik kvasnic patří na 1 kg mouky: Jednoduchá pomůcka vám usnadní spoustu práce v kuchyni

Kolik kvasnic patří na 1 kg mouky: Jednoduchá pomůcka vám usnadní spoustu práce v kuchyni

Zdroj: New Africa / Shutterstock
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Urolog radí: Močení v sedě je nejlepší rozhodnutí každého muže
Urolog radí: Močení v sedě je nejlepší rozhodnutí každého muže
Otevřené, nebo zavřené? Jak nechávat dveře do koupelny po sprchování. Toto tvrdí odborníci
Otevřené, nebo zavřené? Jak nechávat dveře do koupelny po sprchování. Toto tvrdí odborníci

Po každém sprchování zůstává v koupelně velké množství vlhkosti. Mnozí si kladou otázku, zda mají dveře...

V tomto věku se stává žena v očích mužů neviditelnou. Je to smutné číslo
V tomto věku se stává žena v očích mužů neviditelnou. Je to smutné číslo

Kolem padesátky začíná mnoho žen pociťovat zvláštní změnu. Jejich názory se přehlížejí, na schůzích mluví...

Toto je nejhorší obava ruské elity: Náhlá smrt může číhat kdekoli
Toto je nejhorší obava ruské elity: Náhlá smrt může číhat kdekoli

Od začátku války na Ukrajině umírá ruská elita v alarmujícím tempu. Oligarchové padají z oken, úředníci se...

Všichni k obrazovkám: Ve středu v 17:30 odpálí Nova Cinema nejpohodovější českou komedii
Všichni k obrazovkám: Ve středu v 17:30 odpálí Nova Cinema nejpohodovější českou komedii

Středeční odpoledne je jako stvořené pro útěk od reality. Představte si film s rozpočtem 30 milionů, kde...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.