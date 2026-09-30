Kolik kvasnic patří na 1 kg mouky: Jednoduchá pomůcka vám usnadní spoustu práce v kuchyni

Celá kostka? Ne vždycky je potřeba
Kynuté těsto dokáže začátečníky pěkně potrápit. Jednou se doslova vyvalí z mísy, podruhé se tváří, jako by o nějakém kynutí nikdy neslyšelo. Člověka pak snadno napadne, že řešení je jednoduché – přidat více droždí. Jenže právě tady může vzniknout další problém. Množství droždí totiž neurčuje jen míru nakynutí. Ovlivňuje především rychlost, jakou těsto nabyde, a ve výsledku také chuť a strukturu pečiva.
U běžného domácího pečení, kdy má těsto vykynout během několika hodin, se můžeme orientovat
přibližně podle 20 až 42 gramů čerstvého droždí na jeden kilogram mouky. Horní hranice odpovídá klasické 42gramové kostce, kterou známe z obchodu. Není to ale žádný zákon vytesaný do kamene. Konkrétní množství se přizpůsobuje druhu těsta, množství cukru a tuku, teplotě i času, který mu dopřejeme.
A právě to je důvod, proč nemusí být jedna kostka droždí vždy tím nejlepším řešením. Sladké těsto s máslem, vejci a cukrem se chová jinak než jednoduché těsto na chléb nebo pizzu. Někdy bude potřebovat více času, jindy trochu větší dávku droždí. Kdo si proto zapamatuje pouze číslo
„42 gramů“, zná jen polovinu celého příběhu.
Méně droždí neznamená méně nadýchané těsto
Tohle je jedna z nejčastějších představ, které mohou domácí pečení zbytečně komplikovat. Více droždí neznamená automaticky vyšší a lepší pečivo.
Kvasinky během kynutí využívají dostupné cukry a vytvářejí oxid uhličitý. Ten se zachytává v těstě a vytváří bublinky, které způsobují jeho zvětšování. Aby ale těsto zůstalo pěkně nadýchané, musí plyn také udržet. U pšeničného těsta se o to stará především obsah lepku.
Když tedy do mísy vysypete dvojnásobnou dávku droždí, neznamená to, že dostanete dvojnásobně povedené buchty. Těsto může naopak vykynout příliš rychle, překynout a výsledek nemusí být takový, jaký jste si představovali. O rychlosti kynutí totiž rozhoduje celý recept.
Velkou roli hraje také teplota. V teple jsou kvasinky aktivnější, v chladu jejich činnost zpomaluje. Proto stejné množství droždí může v jedné kuchyni vykynout za hodinu a jinde může potřebovat podstatně delší čast. Nejde tedy o neposlušnost těsta, ale o obyčejnou biologii. Josef Maršálek radí s droždím šetřit
Podobný pohled má i cukrář
Josef Maršálek, který upozorňuje, že v českých domácnostech se droždí často používá zbytečně mnoho. Podle něj je 42gramová kostka na kilogram mouky ve spoustě receptů až až. Pokud těsto připravujeme přes noc, může stačit přibližně 14 gramů na kilogram mouky. U některých receptů může být vhodná dávka kolem 20 gramů.
Ještě před několika desetiletími přitom nebyly vysoké dávky ničím výjimečným. Maršálek připomíná, že ve starších kuchařských knihách se daly najít recepty se 100 gramy droždí na kilogram mouky. Dnes už ale podle něj takové množství není potřeba.
To je docela zajímavá změna. Hospodyňky dříve často pracovaly s tím, co měly po ruce, a hlavním cílem bylo, aby těsto spolehlivě vykynulo.
Moderní pečení si může dovolit úplně jiný přístup. Máme kvalitní droždí, lednice i přesné váhy a můžeme si celý proces rozložit na mnohem delší dobu. Tajemství je v čase
A právě čas je při pečení možná důležitější než samotná kostka droždí. Když potřebujete mít buchty hotové ještě před obědem, sáhnete po větší dávce droždí. Pokud ale připravujete těsto večer a chcete péct až následující den, může být droždí výrazně méně.
Dlouhé kynutí se používá například u pizzy, chleba, housek, mazance, vánočky nebo různých koláčů. Těsto má díky delšímu času prostor pomalu fermentovat a může získat výraznější chuť i příjemnější strukturu. Při kynutí v chladu kvasinky pracují pomaleji, ale nezastaví se okamžitě. Proto lze použít jen malou dávku a proces nechat probíhat několik hodin.
Je to trochu jako s dobrým gulášem. Když ho chcete mít rychle, musíte pracovat jinak, než když mu dopřejete celé odpoledne. Kynuté těsto také není závod na čas. Někdy mu prostě prospívá klid.
Čerstvé, nebo sušené?
V obchodech najdeme dvě základní varianty – čerstvé a sušené droždí. Pro orientaci se často používá poměr přibližně 3 : 1, tedy tři díly čerstvého droždí odpovídají zhruba jednomu dílu instantního sušeného.
Například 21 gramů čerstvého droždí tak představuje přibližně 7 gramů sušeného.
Pozor ale na jednu důležitou drobnost. Ne každé sušené droždí se používá úplně stejně. Instantní se zpravidla přidává přímo k mouce, zatímco jiné druhy se mohou předem aktivovat v tekutině.
Právě tady se vyplatí nevěřit slepě radě, že „jeden sáček je vždy totéž“. Velikost balení i doporučené množství mouky se mohou u různých výrobků lišit.
Kváskem se nemusíte vždy zabývat
Kdo pekl podle receptu našich babiček, pravděpodobně zná
rituál s hrníčkem vlažného mléka, droždím, troškou cukru a mouky. Po chvíli se objeví pěna a je jasno – kvasinky pracují. Jde o tradiční způsob přípravy kvásku z droždí a u některých receptů je stále velmi oblíbený.
Není to ovšem univerzální podmínka úspěchu.
U instantního droždí se často postupuje jednodušeji a některé recepty umožňují přidat droždí rovnou k mouce. Důležitější než samotný rituál je, aby byly splněny podmínky, které kvasinky potřebují.
Jedna věc je ale opravdu zásadní: tekutina nesmí být příliš horká. Pokud droždí připravujete v mléce nebo vodě, použijte vlažnou tekutinu. Příliš vysoká teplota může kvasinky poškodit nebo zničit a pak může být těsto dokonale připravené podle receptu – a přesto se téměř nepohne.
Proč těsto někdy nechce kynout
Kromě špatného množství droždí existuje celá řada dalších viníků.
Příliš studené prostředí zpomaluje činnost kvasinek, přílišné teplo jim naopak nemusí svědčit. Problém může být i v poměru tekutiny a mouky, množství soli, cukru či tuku. U velmi bohatých sladkých těst může větší množství cukru kynutí zpomalovat.
Takže když těsto mlčí a ani po hodině se nic neděje, není nutné okamžitě propadat panice a přisypávat další droždí. Možná bylo v kuchyni chladno. Možná jste použili hodně cukru. Nebo jednoduše potřebuje ještě čas.
A naopak, pokud těsto vyskočí z mísy během několika desítek minut, nemusí to být důvod k oslavě. Může být právě na nejlepší cestě k překynutí.
droždí | Zdroj: Ramina_J / Shutterstock Pomůcka pro kuchyň, kterou stojí za to mít v hlavě
Zapamatovat si můžete jednoduché pravidlo:
na kilogram mouky zhruba 20 až 42 gramů čerstvého droždí při běžném několikahodinovém kynutí. Při delším kynutí lze množství výrazně snížit, někdy klidně na třetinu. U sušeného droždí počítejte přibližně s třetinovým množstvím oproti čerstvému, ale vždy se řiďte konkrétním výrobkem a receptem.
A hlavně si zapamatujte ještě jednu věc: větší množství neznamená lepší výsledek. Je to živá surovina, která potřebuje správné podmínky. Když jí dáte méně a dopřejete dostatek času, může odvést přesně tu práci, kterou od ní očekáváte.
Možná tedy příště nebudete do mísy automaticky házet celou kostku. Podíváte se na recept, na hodiny a na to, co vlastně pečete. A zjistíte, že někdy může být ta nejmenší kostka droždí právě tou, která udělá největší parádu.
Zdroje článku:
sita.sk, toprecepty.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková