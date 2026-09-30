Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Když se vám pes rozvalí na klíně, není to vždy známka náklonnosti. Kynologové rozlišují sedm motivů a jeden vyžaduje okamžitý zásah

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když se vám pes stočí na hrudi nebo se usadí přes stehna, většina majitelů to přijme jako důkaz oddanosti.
Když se vám pes rozvalí na klíně, není to vždy známka náklonnosti. Kynologové rozlišují sedm motivů a jeden vyžaduje okamžitý zásah

Když se vám pes rozvalí na klíně, není to vždy známka náklonnosti. Kynologové rozlišují sedm motivů a jeden vyžaduje okamžitý zásah

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Bramborovou vodu po vaření vylévá do dřezu 90 % lidí. Zahrádkáři ji ale nosí na záhon a sklízí výsledky, které mluví samy za sebe
Bramborovou vodu po vaření vylévá do dřezu 90 % lidí. Zahrádkáři ji ale nosí na záhon a sklízí výsledky, které mluví samy za sebe
Padané ovoce pod stromy láká víc než jen vosy. Po setmění přicházejí návštěvníci, které na zahradě rozhodně nechcete
Padané ovoce pod stromy láká víc než jen vosy. Po setmění přicházejí návštěvníci, které na zahradě rozhodně nechcete

Stačí pár srpnových večerů, kdy pod jabloní nebo švestkou zůstane ležet vrstva přezrálých plodů, a zahrada...

Kdo naposledy poseká trávník na méně než 5 cm, zaplatí za to na jaře přesíváním celé zahrady. Správná výška je přitom jednoduchá
Kdo naposledy poseká trávník na méně než 5 cm, zaplatí za to na jaře přesíváním celé zahrady. Správná výška je přitom jednoduchá

Každý říjen se opakuje stejný rituál: sekačka vyjede naposled, majitel zahrady srazí trávu „pěkně nakrátko“...

Francouzský region zakázal sledování psů přes GPS. Myslivci se bouřili tak dlouho, až vláda vydala celostátní dekrét
Francouzský region zakázal sledování psů přes GPS. Myslivci se bouřili tak dlouho, až vláda vydala celostátní dekrét

Departement Gard na jihu Francie zakázal myslivcům GPS obojky při lovu, a spustil tím vlnu odporu, která...

Většina houbařů z úlovku dělá praženici nebo polévku. Přitom stačí mixér a krémový sýr a máte pochoutku na celý týden
Většina houbařů z úlovku dělá praženici nebo polévku. Přitom stačí mixér a krémový sýr a máte pochoutku na celý týden

Z třiceti dekagramů čerstvých lesních hub a kelímku krémového sýra vznikne za půl hodiny mazací pochoutka,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.