Na Semilsku se zřítilo ultralehké letadlo. Pilot nehodu nepřežil

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Na Semilsku se zřítilo ultralehké letadlo. Pilot nehodu nepřežilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Malé dvoumístné letadlo havarovalo v sobotu večer krátce po vzletu z letiště Všeň na Semilsku. Pilot zemřel i přes snahu záchranářů na místě. Tragická…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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