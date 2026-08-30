Déšť na jižní Moravě pomohl jen povrchu půdy. Hlouběji přetrvává extrémní sucho

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Déšť na jižní Moravě pomohl jen povrchu půdy. Hlouběji přetrvává extrémní suchoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Noční srážky sice svlažily jižní Moravu, jenže hlubší vrstvy půdy zůstávají prakticky bez vody. Nejhůře je na rozhraní Břeclavska a Hodonínska. Déšť, který v…
dest
Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Na Domažlicku zemřel cizinec po nárazu auta do stromu. V kraji jde o třetí smrtelnou nehodu za víkend
Mezi Horním Metelskem a Horšovským Týnem zemřel dnes odpoledne řidič osobního auta. Cizinec vyjel do...
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Na Znojemsku hoří čtyři hektary lesa a trávy, hasiči šíření zastavili
Požár vypukl u Popic na Znojemsku a zasáhl čtyři hektary smíšeného porostu. Hasiči vyhlásili druhý stupeň...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
- Fotbalisté Plzně po postupu v pohárech znovu klopýtli, se Slováckem hráli 1:1
- FOTO: Trojitá radost v Zoo Jihlava. Surikatí rodina se rozrostla o mláďata
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