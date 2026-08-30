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Déšť na jižní Moravě pomohl jen povrchu půdy. Hlouběji přetrvává extrémní sucho

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Dennívýzva
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Noční srážky sice svlažily jižní Moravu, jenže hlubší vrstvy půdy zůstávají prakticky bez vody. Nejhůře je na rozhraní Břeclavska a Hodonínska. Déšť, který v…
dest

dest

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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