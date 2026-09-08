Záchranáři letos odmítli desítky ježčat, která lidé sebrali ze zahrad. Druh přestal být noční a většina „sirotků“ má matku poblíž

Záchranná stanice živočichů v Plzni 23. srpna 2026
zveřejnila tiskovou zprávu, v níž vedoucí Karel Makoň otevřeně pojmenoval to, co jeho tým řeší každé léto znovu: většina údajných ježčích sirotků, které lidé přinášejí nebo hlásí po telefonu, žádnými sirotky ve skutečnosti nejsou. Během čtyř srpnových týdnů stanice evidovala sedmnáct ježčích kojenců. Devět z nich převzala do péče, a všech devět během několika dnů uhynulo. Zbylé případy se podařilo vyřešit už na dálku, doporučením nechat mládě na místě. Podle Makoně se v osmdesáti procentech letních hlášení jedná o zbytečný zásah, který zvířeti ublíží víc než pomůže. Proč ježek na zahradě ve dne neznamená katastrofu
Představa, že ježek západní patří výhradně do tmy, přestává odpovídat pozorováním z terénu. Pavel Moulis ze záchranné stanice v Rokycanech pro
Novinky konstatoval, že ježci mění návyky a už dávno nejde o výlučně noční tvory. Plzeňská stanice popisuje konkrétní mechanismus: v horkých dnech zvířata vyrážejí za vodou a snadno dostupnou potravou, typicky k miskám pro kočky, které majitelé nechávají na terasách a dvorech.
Člověk spatří malého ježka za bílého dne, vyhodnotí situaci jako nouzovou a sáhne po telefonu. Jenže samice ježka běžně opouští hnízdo, aby se nakrmila, a vrací se zpět kojit. Mládě samo na zahradě může vypadat opuštěně, přitom matka odpočívá v krytu pár metrů daleko. Přesnou vzdálenost a dobu návratu české terénní studie dosud nekvantifikovaly, britský osvětový projekt
Hedgehog Street ale potvrzuje princip: samice odchází, krmí se a vrací se, dokud mláďata nedorostou natolik, aby ji na nočních výpravách následovala. Co se stane se „zachráněným“ mládětem a kolik to stojí
Odnesení ze zahrady spouští řetězec, který záchranáři popisují jako spirálu stresu. Mládě přijde o pachově značené teritorium, v cizím prostředí se snaží každou noc utéct, ztrácí energii a hůř prospívá. U nejmenších kojenců bývá výsledek fatální, plzeňských devět uhynulých za poslední čtyři týdny to dokládá tvrdě.
Finanční stránka dokresluje rozměr problému:
Základní veterinární vyšetření jednoho ježka stojí stanici přibližně 1 300 Kč. Přezimování jednoho kusu vychází na 4 000 až 5 000 Kč. Minimální náklad na jediný zbytečný příjem tak činí 5 300 až 6 300 Kč, a to ještě bez dalších léků, odborných vyšetření a lidské práce.
Karel Makoň spočítal modelový scénář: kdyby stanice přijala 250 zbytečně odchycených ježků za sezonu, spolklo by to zhruba 1,25 milionu korun, přibližně polovinu ročního rozpočtu na léčbu všech ostatních pacientů. A tyto případy nepadají do prázdného systému.
Národní síť záchranných stanic v červenci 2026 oznámila, že v první polovině roku přijaly její členské stanice o 21,2 % více zvířat než ve stejném období předchozího roku. Kapacity se dostávají na samou hranu únosnosti. Foto: Pixabay Každoroční kolotoč: proč osvěta zatím nestačí
Srpnová vlna falešných sirotků se opakuje s železnou pravidelností. V roce 2021 plzeňská stanice za první dva týdny srpna evidovala 45 ježčích kojenců. V září 2025 Makoň hovořil o padesáti zbytečných telefonátech. Letos v srpnu opět minimálně čtyři desítky žádostí. Moulis situaci hodnotí jednoznačně: zhoršuje se.
Záchranáři přitom apelují rok co rok. Sociální sítě ale pracují proti nim; virální příspěvky s roztomilými ježčími mláďaty v dlaních generují tisíce sdílení, zatímco odborné rady stanic se v algoritmech ztrácejí. Makoň i Moulis shodně upozorňují, že internet je plný samozvaných expertů a návodů, které vedou přesně k tomu, před čím záchranáři varují. V celé České republice přitom neexistuje jediné specializované zařízení věnující se výhradně ježkům; všech 34 profesionálních stanic řeší tyto případy vedle kompletní ostatní agendy.
Kdy ježkovi opravdu pomoci a kam nejdřív zavolat
Existují situace, kdy zásah smysl má. Záchranáři je vymezují poměrně jasně:
Otevřená rána nebo viditelné larvy much na těle. Neschopnost pohybu, apatie, zjevné vyčerpání. Podchlazení, ježek je na dotek studený. Uvíznutí v šachtě, bazénu, jámě nebo jiné technické pasti. Zničený odkrytý pelech, prokazatelně mrtvá matka. Na podzim: v říjnu mládě pod 300 gramů, v listopadu pod 400 gramů.
Ve všech ostatních případech, a to platí zejména pro letní měsíce, záchranáři doporučují jediné: nejdřív zavolat. Centrální dispečink Národní sítě funguje na čísle
774 155 155 denně od sedmi ráno do desíti večer. Plzeňská stanice je dostupná na 777 145 960, rokycanská na 371 722 686 nebo mobilech 603 239 922 a 604 130 618. Operátor na lince dokáže po popisu situace rozhodnout, zda mládě skutečně potřebuje převoz, nebo stačí nechat ho na místě a případně přistavit misku s vodou.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková