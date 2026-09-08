Houbařská sezóna začíná. Podívejte, kde se můžete těšit na bohatou sklizeň

Počasí ideální pro růst hub je vlhké s teplotami mezi 12 a 25 °C. Přesně takové počasí se na nás v nejbližších dnech chystá. Po posledním letním dni k nám ve středu dorazí studená fronta, která s sebou přinese významné srážky, a to prakticky na celé naše území. Navíc s frontou očekáváme dlouhodobé ochlazení, kdy by se teploty měly pohybovat okolo 20 °C, což je ideální teplota pro růst hub. Již teď jsou podmínky pro růst hub vhodné v polohách zhruba nad 600 metrů nad mořem a situace by zde měla být dlouhodobě příznivá.
Obr. 1: Pravděpodobnost růstu hub ke dni 8. 9. (zdroj: ČHMÚ)
Největší úhrny jsou očekávány především na východě republiky jak pro meteocentrum.cz již dříve uvedl meteorolog Martin Štros. Hydrologické předpovědi nicméně nepředpokládají, že by tento déšť dokázal výrazně snížit deficit půdní vláhy a na Moravě tak lze dlouhodobě očekávat, že mimo horské oblasti bude houbařská nadílka spíše slabší.
Obr. 2: Celkový úhrn srážek během středy 9. 9. (zdroj: model Aladin)
V Čechách bude situace o kus lepší. Mimo horské oblasti je očekávaný dostatek vláhy v celých severních Čechách, v Českém ráji, na Táborsku nebo ve vlhčích lesních komplexech středních Čech. Naopak na západ od Prahy v Poohří a na Plzeňsku nebo v jižních Čechách bude přetrvávat deficit půdní vláhy a hub tak lze očekávat spíše méně.
Obr. 3: Předpověď nasycení půdy do poloviny září (zdroj: Intersucho.cz)
Půda je po létě stále hluboko vyschlá, ale podhoubí pro svou aktivitu a tvorbu plodnic závisí primárně na čerstvé srážkové vodě ve svrchní vrstvě, nikoliv na hlubokých podzemních zásobách. Středeční deště a následné příznivé teploty tak přinesou pro růst hub potřebnou vzpruhu. Bude však nutné sběr správně načasovat a vyrážet do lesů po deštích, protože vlhkost se v suché krajině udrží kratší dobu než obvykle.
Kdy mají přijít další deště můžete průběžně sledovat v naší dlouhodobé předpovědi. Díky tomu už můžete plánovat, kdy bude nejlepší na houby do lesa vyrazit.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz