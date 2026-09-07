Jak poznáte, že váš pes má ADHD. Veterinář popsal jasné znaky

Když pes ignoruje povely a nedokáže se soustředit
Majitelé energických čtyřnohých společníků znají situaci až příliš dobře. Pes odmítá zůstat na místě, kam byl poslán, neustále se vrtí, běhá bez ustání a na procházkách se nedá téměř udržet. Na sociálních sítích se množí videa frustrovaných majitelů, kteří si stěžují, že jejich miláček běhá dokola, štěká do prázdna nebo si kousá vlastní ocas.
Pod příspěvky se objevují komentáře plné otázek: Může mít můj pes ADHD? Jeden z majitelů na TikToku popsal, jak jeho čtyřnožec prostě ignoruje volání, zatímco jiný natočil svého psa v nekonečném kruhu aktivit s poznámkou, že vykazuje učebnicové příznaky poruchy pozornosti.
Veterinární odborníci však varují před unáhlenými závěry. Dr. Guy Sandelowsky, zakladatel OMNI Pet Limited, upozorňuje: "Mnoho ze zcela normálního psího chování může být také zaměněno za poruchu." Přesto přiznává, že psi skutečně mohou vykazovat "chování, které vypadá pozoruhodně podobně jako některé rysy spojené s ADHD u lidí".
Vědecký průlom: Psi sdílejí s lidmi podobné neurologické mechanismy
Psi sice nemohou mít formálně diagnostikovanou poruchu pozornosti s hyperaktivitou, protože tato diagnóza je vyhrazena výhradně lidem. Výzkumy však prokázaly, že naši čtyřnožci mohou trpět stavem s překvapivě podobnými symptomy.
Finská studie z Helsinské univerzity analyzovala chování obrovského vzorku více než 11 000 psů a odhalila fascinující souvislosti. Vědecká práce publikovaná v březnu 2023 pod názvem Serotonin and Dopamine Blood Levels in ADHD-Like Dogs prokázala, že hyperaktivní chování u psů souvisí s narušením dopaminového a serotoninového systému v mozku – přesně stejně jako u lidí s ADHD.
Ještě pozoruhodnější je fakt, že psi s těmito symptomy reagují na stejné léky, které se běžně používají k léčbě této poruchy u lidské populace. Některé výzkumné týmy proto navrhují využít psy jako zvířecí model pro studium ADHD u člověka.
Podle rozsáhlé analýzy z roku 2021, kterou vedla Sini Sulkama, se problémy mohou projevovat v kompulzivním chování, agresi, nevhodném močení a vyprazdňování, bázlivosti a pojídání nejedlých předmětů. Studie také odhalila, že tyto symptomy se prokazatelně častěji objevují u psů, kteří tráví hodně času doma sami, což u nich vyvolává frustraci a stres.
Která plemena jsou nejvíce ohrožená a kdy vyhledat veterináře
Výzkumy naznačují, že genetická predispozice hraje významnou roli. Na vrcholu seznamu plemen náchylných k hyperaktivitě stojí cairn teriéři, jack russellové, němečtí ovčáci, staffordshirští bulteriéři, hladcí kolie a border kolie. Naopak nejnižší skóre hyperaktivity vykazují čínští chocholatí psi, drsní kolie a čivavy.
Dr. Sandelowsky ale důrazně varuje před zjednodušováním: "Majitelé by neměli předpokládat, že velmi energický nebo snadno rozptýlitelný pes má zdravotní problém. Nuda, nedostatek pohybu, úzkost, frustrace a nedostatek vhodné mentální stimulace mohou vést k chování, které vypadá povrchně podobně."
Než začnete uvažovat o návštěvě veterináře, ujistěte se, že váš pes dostává dostatek spánku, pohybu, mentální stimulace a kvalitního tréninku. Žije v klidném prostředí, které podporuje jeho emocionální rovnováhu?
Věk také hraje zásadní roli. Jak vysvětluje dr. Sandelowsky: "Štěňata a dospívající psi mají přirozeně tendenci být energičtější, impulzivnější a snadněji se rozptýlí. To neznamená, že určitá plemena mají ADHD. Znamená to, že musíme chování posuzovat v kontextu toho, co je normální pro daného psa, jeho věk a jeho plemeno."
Pokud však chování přetrvává, je extrémní nebo ovlivňuje pohodu vašeho psa, je čas konzultovat odborníka. "Jednou z nejužitečnějších věcí, kterou mohou majitelé předem udělat, je natáčet videa a vést si krátký deník chování," radí veterinář. "Zaznamenávejte, kdy k chování dochází, co se stalo bezprostředně předtím, kolik pohybu a spánku pes měl a jak dlouho mu trvá, než se uklidní."
Klíčové je nepropadat panice kvůli virálním videím na sociálních sítích. Jak dr. Sandelowsky upozorňuje, diagnostikovat psa podle TikTokového checklistu je cesta do pekel. Každý pes je individualita a to, co vypadá jako porucha, může být prostě projevem jeho přirozené povahy nebo nedostatečně naplněných potřeb.
Zdroje článku: helsinki.fi, dailymail.com, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová