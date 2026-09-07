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Jak poznáte, že váš pes má ADHD. Veterinář popsal jasné znaky

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Veterináři varují před unáhlenými diagnózami z TikToku, ale potvrzují: psi skutečně mohou trpět hyperaktivitou a poruchami pozornosti, které připomínají lidské ADHD. Jak poznat rozdíl mezi normální energií a vážným problémem?
Jak poznáte, že váš pes má ADHD. Veterinář popsal jasné znaky

Jak poznáte, že váš pes má ADHD. Veterinář popsal jasné znaky

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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