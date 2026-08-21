Bankomaty v Česku mají novou funkci. Mohou vás rovnou nahlásit finančnímu úřadu

Když hotovost vzbudí pozornost
Představte si, že si z bankomatu vyberete vyšší částku než obvykle. Třeba na dovolenou, opravu domu nebo nákup auta. Cítíte se v bezpečí – koneckonců jde o vaše vlastní peníze na vašem vlastním účtu. Jenže digitální systém banky zaznamenal mnohem víc, než byste čekali.
Každá hotovostní operace zanechává v bankovním systému přesnou stopu: čas, místo, výši i kartu, kterou jste použili. A pokud se váš výběr vymyká běžnému vzorci chování, může vzbudit pozornost. Ne nutně proto, že děláte něco špatného – ale proto, že banky mají ze zákona povinnost sledovat neobvyklé pohyby peněz.
Systém, o kterém se nemluví nahlas
Na Slovensku i v České republice fungují mechanismy proti praní špinavých peněz, které ukládají bankám vyhodnocovat podezřelé transakce. Pokud banka usoudí, že operace nevypadá standardně, může ji nahlásit příslušným orgánům – na Slovensku jde o Finanční zpravodajskou jednotku Prezídia Policejného sboru, v Česku o Finanční analytický úřad (FAÚ).
Klíčové je, že klient se o takovém hlášení standardně nedozví. Banka nemá povinnost vás informovat, že vaše transakce putuje k dalšímu prověření. Systém pracuje v tichosti a vy můžete pokračovat v běžném životě, aniž byste tušili, že se váš výběr dostal pod drobnohled.
Jednorázový větší výběr přitom automaticky neznamená problém. Pozornost však mohou vzbudit opakované výběry, nezvykle vysoká částka nebo nesoulad s vaším dosavadním finančním chováním a příjmy. Banky totiž nesledují jen jednotlivé transakce – dokážou vyhodnocovat i dlouhodobější vzorce.
Itálie jde ještě dál: sčítá každou tisícovku
Zatímco na Slovensku a v Česku funguje spíše princip vyhodnocování podezřelého chování, v Itálii platí od roku 2022 mnohem přísnější pravidla. Tamní banky, pošty a platební instituce musí každý měsíc posílat údaje o hotovostních operacích Finanční zpravodajské jednotce UIF při centrální bance Banca d’Italia.
Povinnost se vztahuje na případy, kdy celkový objem hotovostních pohybů jedné osoby během měsíce dosáhne nebo překročí 10 000 eur. A pozor – do limitu se započítávají i jednotlivé operace v hodnotě 1 000 eur a více. Pokud tedy někdo během měsíce vybere desetkrát po tisíci eurech, systém tyto transakce automaticky spojí a vyhodnotí jako celek.
Rozdělit si větší částku na menší výběry tedy v Itálii nepomůže. Naopak – právě takové chování může vzbudit ještě větší podezření, protože připomíná klasickou techniku strukturování transakcí, kterou se pachatelé snaží obejít kontrolní mechanismy.
Italský model ukazuje, kam se může evropská regulace ubírat. Cílem není šikanovat běžné občany, ale odhalovat neobvyklé finanční toky, praní špinavých peněz a financování trestné činnosti. Otázkou zůstává, kde končí ochrana společnosti a kde začíná nadměrný dohled nad soukromím.
Kolik si vlastně smíte vybrat?
Na Slovensku platí od ledna 2026 opět pevné limity pro hotovostní platby. Pokud se na platbě podílí podnikatel nebo právnická osoba, je zakázána hotovostní transakce nad 5 000 eur. Mezi dvěma fyzickými osobami, které nepodnikají, je hranice stanovena na 15 000 eur.
Tyto limity se ale nevztahují přímo na výběr peněz z bankomatu. Z účtu si tedy můžete vybrat i vyšší částku, aniž byste porušili zákon. Jiná věc je, co s penězi následně uděláte – a zda váš výběr nevzbudí pozornost banky z pohledu pravidel proti praní peněz.
V České republice je situace podobná. Zákonný limit pro hotovostní platby činí 270 000 Kč za den (zhruba 10 700 eur), což je výrazně vyšší částka než na Slovensku. I zde však platí, že banky sledují neobvyklé transakce a mají povinnost je hlásit FAÚ.
Důležité je uvědomit si, že bankomat není anonymní místo, kde se digitální peníze jednoduše ztratí. Banka zná účet, kartu, přesný čas i místo výběru. Dokáže sledovat dlouhodobý vzorec vašeho chování a porovnávat ho s aktuálními operacemi. Výběr na dovolenou nebo koupi auta proto obvykle problém nepředstavuje – pokud odpovídá vašim příjmům a dosavadnímu stylu nakládání s penězi.
Série velkých hotovostních operací, které neodpovídají vašemu profilu, však může vyvolat otázky. A právě v tu chvíli se z běžného výběru stává transakce, která putuje k dalšímu prověření – bez vašeho vědomí, bez varování, prostě jako součást systému, který má chránit finanční stabilitu a bezpečnost.
Zdroje článku: poznatsvet.cz, businessinfo.cz, penize.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková