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Monty Python a Svatý Grál: Kokosy suplovaly koně, Pink Floyd zachraňovali film a herečky měly být bez oblečení

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Komedii Monty Python a Svatý Grál provázel napjatý rozpočet i třeskutý mráz. Slavné scény nakonec zachránily rockové kapely a obyčejné kokosové skořápky.
Monty Python a Svatý Grál

Monty Python a Svatý Grál

Zdroj: FOTO:Python (Monty) Pictures Limited / distr. Film+
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