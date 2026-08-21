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Z pole na talíř: Stát chce dostat české potraviny do škol, nemocnic i úřadů

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Ministerstvo zemědělství rozjíždí projekt Z pole na talíř, který má zvýšit podíl lokálních a čerstvých potravin ve veřejném stravování. Navazuje na dosavadní iniciativu Naše pole a počítá se zapojením velkoobchodního řetězce Makro i sítě České potraviny.
Z pole na talíř: Stát chce dostat české potraviny do škol, nemocnic i úřadů

Z pole na talíř: Stát chce dostat české potraviny do škol, nemocnic i úřadů

Zdroj: Tomáš Souček
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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