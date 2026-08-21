Z pole na talíř: Stát chce dostat české potraviny do škol, nemocnic i úřadů

Vláda na konci června schválila dokument, který má vytvořit podmínky pro širší uplatnění tuzemských potravin ve školních jídelnách, nemocnicích, domovech sociálních služeb i u záchranného integrovaného systému. Na tiskovém brífinku agrosalonu Země živitelka to sdělil ministr zemědělství Martin Šebestyán (SPD) společně s generálním ředitelem řetězce Makro Jiřím Nehasilem.
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Podle ministra má krok především stabilizovat českou zemědělskou prvovýrobu i potravinářský průmysl a zajistit jim jistý odbyt. Šebestyán se přitom odvolal na výsledky dozorových organizací, podle nichž mají domácí potraviny vysokou kvalitu a nízké procento závad. „Máme velice dobrý systém dozorových organizací a ta kvalita našich výrobků je vysoká,“ uvedl ministr.
Cílem projektu je podle něj hlavně omezit dovoz čerstvých potravin ze vzdálených zemí – masa, ovoce, zeleniny nebo mléčných výrobků – a nahradit je regionální produkcí. Podle Šebestyána tak mají profitovat jak strávníci, kteří dostanou čerstvější a kvalitnější jídlo, tak lokální ekonomiky v regionech i stát jako celek. Projekt zároveň počítá s tím, že se do dodávek zapojí i řetězec Makro, který má zajistit logistiku mezi producenty a odběrateli.
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Ministerstvo tím navazuje na starší iniciativu Naše pole, v jejímž rámci dlouhodobě podporuje propojování zemědělců s odběrateli a spotřebiteli, a rozšiřuje ji o systematickou podporu nákupu lokálních surovin přímo ve veřejných institucích.
Čtyři roky České potraviny
Generální ředitel řetězce Makro Jiří Nehasil na brífinku připomněl, že projekt Naše pole běží už čtvrtým rokem a zahrnuje několik desítek produktů pěstovaných ve spolupráci s českými farmáři. „Díky dlouhodobé spolupráci se podařilo dosáhnout například toho, že osm měsíců v roce dokážeme prodávat jenom českou šalotku“ uvedl.
Nehasil zároveň uvedl, že by uvítal vyhlášku ministerstva zemědělství, která by podíl českých potravin ve státem zřízených institucích dále navýšila. Obě strany podle jeho slov připravily společnou pracovní skupinu, jejímž úkolem bude rozšířit okruh zapojených produktů a vybudovat funkční systém dodávek pro instituce i lokální prodejce. Ministr Šebestyán doplnil, že dalším cílem je zapojit do projektu i gastronomický sektor.
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Kontext: sucho a podpora zemědělců
Téma podpory domácí produkce ministr zmínil i o několik dní dříve na zahájení agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích, kde upozornil na letošní citelné dopady sucha na české zemědělce. Ministerstvo podle něj připravuje mimořádné podpory z unijního rozpočtu doplněné o národní prostředky ve výši přes 3,8 miliardy korun a chce navýšit roční investice do vodního hospodářství minimálně na čtyři miliardy korun, mimo jiné na propojování vodárenských soustav a budování nádrží a závlahových zařízení. Řešením dopadů sucha se má dále zabývat obnovená Národní koalice pro boj se suchem vedená premiérem Andrejem Babišem (ANO).