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Trojitý zářez. Šofér jezdil v Hodoníně bez řidičáku, se zákazem a pod vlivem

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Dennívýzva
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Nervozita ho prozradila. Policista v Hodonína odchytil řidiče, který u sebe choval poměrně podezřele. Neměl u sebe doklady, to se ovšem ukázalo jako ten nejmenší problém. Obratem vyšlo najevo, že řidičák nikdy nevlastnil a navíc až do příštího roku nesmí řídit. Před jízdou si také popil.
Trojitý zářez. Šofér jezdil v Hodoníně bez řidičáku, se zákazem a pod vlivem

Trojitý zářez. Šofér jezdil v Hodoníně bez řidičáku, se zákazem a pod vlivem

Zdroj: PČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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