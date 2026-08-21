Holubky z jednoho pekáče: Zelné závitky plněné mletým masem

Holubky jsou jídlo, které si u nás říká o pomalé pečení, voňavou omáčku a pořádný krajíc něčeho k zakousnutí. Dělám je po maďarsku, protože mi sedí výraznější chuť, mletá paprika, slanina i ta šťáva, do níž se dá namáčet třeba rychlá placka z pánve. Spojení kapustových listů, vepřového masa a paprikové omáčky z nich dělá recept, ke kterému se doma vracíme pořád dokola.
Na
holubkách mě baví, že umějí zasytit, ale nepůsobí těžce, když se dobře trefí poměr náplně a . Nejčastěji je dělám o víkendu, případně ve dnech, kdy počítám s větší tabulí. omáčky Největší práce se odehrává v troubě pod pokličkou a v tom, že se jídlo průběžně podlévá vývarem. Kapusta změkne, maso pustí šťávu a všechno se propojí bez velkého nátlaku.
Můj tip je jednoduchý: Listy kapusty předem nespařuji ani nedusím. Když vyberete hezké, větší a pružné kusy, změknou až při pečení v omáčce a chuť bývá podle mě plnější. Jen je potřeba závitky skládat pečlivě a nepřehnat to s náplní. Holubky mají ve střední Evropě spoustu podob
Holubky nejsou jeden jediný, přesně daný recept. Je to širší rodina plněných zelných nebo kapustových závitků, které najdete od Polska přes Slovensko a Maďarsko až po Ukrajinu nebo Pobaltí. V přehledech o tomhle jídle se objevují názvy jako
gołąbki, golubtsy nebo právě holubky. Někde se plní rýží a masem, jinde , kaší nebo houbami kysaným zelím. Recept na poctivé holubky po maďarsku
Doba přípravy: 35 minut
Doba pečení: 90 až 110 minut
Počet porcí: 4 až 6 porcí Ingredience, které budeme potřebovat
Holubky: 1 větší hlávka kapusty 700 g mletého vepřového masa 150 g dlouhozrnné rýže 1 menší cibule 3 stroužky česneku 100 g slaniny 1 lžíce rajčatového protlaku 1 a 1/2 lžičky soli 1 lžička mletého černého pepře 1 a 1/2 lžičky sladké maďarské papriky 1 lžička koření na mleté maso
Omáčka: 2 lžíce oleje 1 větší cibule 3 stroužky česneku 80 g slaniny 1 červená paprika 150 g maďarské klobásy 1 lžička soli 1/2 lžičky pepře 1 a 1/2 lžičky sladké maďarské papriky 1 až 2 lžičky cukru podle chuti 500 až 700 ml čistého vepřového vývaru
Rychlé placky: 300 g hladké mouky 2 řecké jogurty 7 g kypřicího prášku do pečiva 25 ml oleje 1 lžička soli 30 g rozpuštěného másla 1 stroužek česneku Postup přípravy maďarských holubků
1. Nejdřív připravte
rýži. Propláchněte ji a uvařte jen do poloměkka, zhruba 8 až 10 minut. Pak ji sceďte a nechte chvíli zchladnout, aby se v náplni nesrazilo mleté maso.
2. Kapustu rozeberte na větší
listy. Když mají silný středový žebrovaný kraj, lehce ho nožem seřízněte, aby šel list líp zabalit. Listy předem nespařuji, vybírám spíš pružné a nepolámané kusy.
3. Na náplň nakrájejte najemno
cibuli, česnek a slaninu. V míse spojte mleté vepřové maso, poloměkkou rýži, nakrájenou slaninu, cibuli, česnek, rajčatový protlak, sůl, pepř, maďarskou papriku a koření na mleté maso.
4. Směs pořádně propracujte rukou. Náplň má být soudržná, ale ne tvrdá. Když si nejste jistí ochucením, udělejte malý kousek na pánvi a ochutnejte, jestli ještě nechce přidat
sůl nebo papriku.
5. Na každý
kapustový list dejte přiměřené množství náplně a zabalte závitek. Přehněte boky dovnitř a pak zarolujte. Holubky skládejte do pekáče těsně vedle sebe, spojem dolů. Připravte omáčku
Líné holubky zapečené v bábovkové formě jako jeden kompaktní pokrm
6. Na
oleji krátce opečte najemno nakrájenou cibuli, česnek a slaninu. Přidejte proužky červené papriky a kolečka maďarské klobásy, promíchejte a nechte pár minut pustit vůni i tuk.
7. Do základu vmíchejte
sladkou maďarskou papriku, sůl, pepř a podle chuti trochu cukru. Hned zalijte částí vepřového vývaru, aby paprika nezhořkla. Krátce povařte, stačí 3 až 4 minuty.
8. Hotovou omáčkou zalijte
holubky v pekáči. Tekutina by měla sahat aspoň do dvou třetin jejich výšky. Pekáč zakryjte a pečte při 180 °C asi 70 minut.
9. Během pečení kontrolujte, jak měkne
kapusta, a podle potřeby přilévejte další vývar. Každá hlávka je trochu jiná, takže čas se může lišit. Když jsou listy téměř měkké, pekáč odkryjte.
10. Ještě asi
20 až 30 minut dopékejte bez poklice, aby omáčka lehce zhoustla a vršky dostaly barvu. Klobása i slanina pustí do šťávy chuť, kterou už pak není nutné ničím dohánět. Mezitím udělejte rychlé placky
11. Smíchejte
hladkou mouku, řecký jogurt, kypřicí prášek, olej a sůl. Vypracujte hladké těsto a nechte ho 5 minut odpočinout pod utěrkou.
12. Těsto rozdělte na menší díly a vyválejte tenčí
placky. Opečte je na suché pánvi z obou stran, až naskočí hnědé puchýřky. Ještě horké je potřete rozpuštěným máslem s česnekem.
13. Holubky podávejte horké, přelité
paprikovou šťávou, nejlépe právě s čerstvými plackami. Druhý den bývají ještě lepší, protože se chutě rozleží. V lednici vydrží bez problémů 2 až 3 dny. Foto: Cooky.cz, Když zelí sbalí mleté maso: Holubky pečené v troubě jako sytý oběd pro hladové krky Rady Jestli chcete omáčku ještě plnější, dejte na dno pekáče pár tenkých plátků slaniny nebo zbylé kapustové listy. Když jsou listy malé, nedělejte z nich obří závitky. Menší holubky se pečou líp a při servírování vypadají úhledněji. Maďarská paprika by měla být sladká a voňavá, ne stará a zatuchlá. Právě ona tady dělá velký kus práce. Zbyly vám placky? Druhý den je ohřeju nasucho na pánvi a namažu třeba pomazánkou nebo je podám k polévce. Nic se neztratí
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková