Kinobox Daily: Rudišova kultovní kniha ožila na plátně. Vychutnejte si českou Národní tříduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kinobox Daily: Rudišova kultovní kniha ožila na plátně. Vychutnejte si českou Národní třídu
První řada Země gangů si získala slušnou fanouškovskou základnu a ukázala, že Guy Ritchie dokáže...
Jedním ze dvou českých zástupců v Hlavní soutěži karlovarského festivalu bylo letos nové rodinné drama...
Zatímco v kinech se sousedství obyčejné rodiny propadne do hluboké minulosti a v dinosauřím napínáku Konec...
Někteří hororoví tvůrci stojí poněkud ve stínu, ale musí se s nimi počítat. Mike P. Nelson svým Pachem krve...
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