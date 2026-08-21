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Kinobox Daily: Rudišova kultovní kniha ožila na plátně. Vychutnejte si českou Národní třídu

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Národní třída režiséra Štěpána Altrichtera je černohumorné drama natočené podle novely Jaroslava Rudiše. Hynka Čermáka sledujeme coby rváče Vandama, který žije na pražském sídlišti, kde se lidé jen těžko vyrovnávají se změnami, které přinesla revoluce.
Kinobox Daily: Rudišova kultovní kniha ožila na plátně. Vychutnejte si českou Národní třídu

Kinobox Daily: Rudišova kultovní kniha ožila na plátně. Vychutnejte si českou Národní třídu

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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