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Kolik bere malíř pokojů v Praze za vymalování 1 m²? Až to zjistíte, půjdete to dělat také

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Osvěžit stěny v bytě dnes v hlavním městě znamená zavolat řemeslníka a počkat týdny. Když pak přijde faktura, mnohým se zatočí hlava. Co když by bylo jednodušší odložit myš a vzít váleček?
Kolik bere malíř pokojů v Praze za vymalování 1 m²? Až to zjistíte, půjdete to dělat také

Kolik bere malíř pokojů v Praze za vymalování 1 m²? Až to zjistíte, půjdete to dělat také

Zdroj: Shutterstock
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