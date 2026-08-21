Modrobílý expres poveze fanoušky Sigmy na derby v Ostravě. Začíná prodej jízdenekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Modrobílý expres poveze fanoušky Sigmy na derby v Ostravě. Začíná prodej jízdenek
Bolestné události začátku okupace 21. srpna 1968 si dnes po 58 letech připomínají lidé napříč Českou...
Výlet na Kamenný vrch u Šumperka zahrnuje náročnější stoupání, rozhlednu s krásnými výhledy, ale i malebné...
Stejně jako Olomouc a Prostějov chce i Přerov zakázat přes noc ve městě parkování dodávek, obytných a...
U Potštátu na Přerovsku dnes spadla jedna ze čtyř větrných elektráren. Příčina pádu třicet metrů vysokého...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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