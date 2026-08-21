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Modrobílý expres poveze fanoušky Sigmy na derby v Ostravě. Začíná prodej jízdenek

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Modrobílý expres znovu vyráží na koleje. Tentokrát vlakový speciál s příznivci SK Sigma Olomouc čeká kratší trasa než při předchozí jízdě do německé Mohuče. Olomoucký klub ve spolupráci s fanouškovským spolkem připravuje společný výjezd do Ostravy na derby s Baníkem. Zápas se uskuteční v sobotu 29. srpna od 20 hodin, dnes začíná prodej jízdenek.
Modrobílý expres poveze fanoušky Sigmy na derby v Ostravě. Začíná prodej jízdenek

Modrobílý expres poveze fanoušky Sigmy na derby v Ostravě. Začíná prodej jízdenek

Zdroj: Stanislav Heloňa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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