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Mosty přes Dněpr jsou pod palbou. Rusko využívá přesné navádění raket Iskander

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Dennívýzva
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Ruské rakety dokážou zasahovat i poměrně úzké ukrajinské mosty díky speciálním naváděcím systémům, které v závěrečné fázi letu rozpoznávají okolní terén a průběžně…
nadin-nandin-r8x8lv5RRYI-unsplash

nadin-nandin-r8x8lv5RRYI-unsplash

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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