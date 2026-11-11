Mosty přes Dněpr jsou pod palbou. Rusko využívá přesné navádění raket Iskander

Mosty přes Dněpr jsou pod palbou. Rusko využívá přesné navádění raket IskanderPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 11.11.2026 08:00
Vodárenská nádrž Josefův Důl bude mít k dispozici další zdroj vody. Z Jeleního potoka do ní bude možné...
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