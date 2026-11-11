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Bosenské obce hledají řešení pro vodovody a kanalizace. Zaujaly je české technologie

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Ztráty vody ve vodovodní síti lze snížit z více než 40 procent na přibližně 13 procent. Takovou zkušenost představila zástupcům sedmi…
Velvyslanectvi-CR-Bosna-a-Hercegovina

Velvyslanectvi-CR-Bosna-a-Hercegovina

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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