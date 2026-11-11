Bosenské obce hledají řešení pro vodovody a kanalizace. Zaujaly je české technologie

Bosenské obce hledají řešení pro vodovody a kanalizace. Zaujaly je české technologiePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Velvyslanectvi-CR-Bosna-a-Hercegovina
Článek byl publikován 11.11.2026 11:00
Ruské rakety dokážou zasahovat i poměrně úzké ukrajinské mosty díky speciálním naváděcím systémům, které...
Zvýšení poplatků za odběr podzemní vody o 250 procent má podle vodáren napravit dosavadní cenovou...
Vodárenská nádrž Josefův Důl bude mít k dispozici další zdroj vody. Z Jeleního potoka do ní bude možné...
Letošní mimořádné sucho nezpůsobuje pouze nedostatek srážek. Významnou roli hraje také evapotranspirace,...
VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....Všechny články tohoto autora →