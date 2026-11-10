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Josefův Důl získá nový zdroj vody. Z Jeleního potoka poteče až 500 litrů za sekundu

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Vodárenská nádrž Josefův Důl bude mít k dispozici další zdroj vody. Z Jeleního potoka do ní bude možné převádět až 500 litrů…
VD Josefuv Dvur

VD Josefuv Dvur

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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