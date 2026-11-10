Zvýšení poplatků za podzemní vodu komentuje Marek Síbrt ze SmVaK

Zvýšení poplatků za podzemní vodu komentuje Marek Síbrt ze SmVaKPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Marek_Sibrt
Článek byl publikován 10.11.2026 13:15
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