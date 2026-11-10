Evapotranspirace prohlubuje sucho. Vysoké teploty připravují krajinu o další vodu

Letošní mimořádné sucho nezpůsobuje pouze nedostatek srážek. Významnou roli hraje také evapotranspirace, tedy výpar vody z půdy a vodních ploch spolu s jejím uvolňováním rostlinami. Její intenzitu zvyšují nadprůměrné teploty, které letos doprovázely několik dlouhých vln veder a výrazně urychlily úbytek vody v krajině.
Evapotranspirace představuje souhrn dvou procesů: evaporace, tedy fyzikálního výparu z vodních ploch a půdy, a transpirace, při níž rostliny uvolňují vodu do atmosféry. S rostoucí teplotou vzduchu se zvyšuje potenciální výpar, tedy množství vody, které by se za daných podmínek mohlo odpařit, pokud by jí byl dostatek. Teplejší klima tak urychluje vysušování krajiny a prohlubuje vodní deficit i v obdobích, kdy srážky nejsou mimořádně nízké.
„Sucho se nadále prohlubuje. V tuto chvíli máme na řekách zhruba 550 vodoměrných stanic. Zhruba na 180 z nich jsme pod úrovní hydrologického sucha. To znamená, že měří minimální a na řadě míst historicky vůbec nejnižší průtoky, tedy téměř žádné,“ uvedl Mark Rieder, ředitel Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), v rozhovoru pro Radiožurnál.
Podle Riedera je letošní situace závažnější než v letech 2003 a 2015, přestože tehdy byly srážkové úhrny ještě nižší. Významnou roli totiž sehrály letošní vlny veder. První přišla už v červnu a během léta následovaly další dvě. Při teplotách nad 30 °C se podle něj může z vodní hladiny za 24 hodin odpařit osm milimetrů až jeden centimetr vody. Takto intenzivní výpar během opakovaných vln veder představuje pro vodní bilanci krajiny značnou zátěž.
Prvních devět měsíců letošního roku bylo třetím nejsušším obdobím za posledních 65 let. Ani listopad zatím nepřináší příznivý výhled. Dlouhodobá prognóza ČHMÚ počítá se srážkově podprůměrným až průměrným měsícem, přičemž více srážek se očekává spíše v jeho druhé polovině.
Zlepšení situace bude záviset především na průběhu zimy a jara. Půdní profil se podle Riedera může při dostatečných srážkách doplnit relativně rychle, protože v chladném období je výpar minimální. Vodní nádrže by se za předpokladu alespoň průměrných srážek mohly vrátit k běžnému naplnění do konce jara.
Jana Nováková
zdroj: Radiožurnál