Koupelna pod úrovní kanalizace? Řešením může být přečerpávací zařízení

Přestavba sklepa na koupelnu nebo komory na prádelnu může narazit na nečekanou překážku. Pokud leží odpadní potrubí příliš vysoko nebo k němu nelze přivést vodu potřebným spádem, běžný odtok nestačí. Řešením může být přečerpávací zařízení, které použitou vodu automaticky dopraví do kanalizace. Jeho výběr závisí především na tom, jaké vybavení chcete připojit a jakou trasu musí voda překonat.
Při plánování nové koupelny většinou řešíme její uspořádání, obklady a vybavení. Odvod vody často přichází na řadu až později, přesto může rozhodnout o tom, zda se zamýšlená úprava vůbec podaří. Například ze suterénu, který leží pod úrovní kanalizačního potrubí, totiž voda sama vzhůru nepoteče.
Podobný problém může nastat i v přízemí při přesunu kuchyně nebo zřízení prádelny. Pokud je hlavní odpad daleko, nemusí být možné dodržet potřebný sklon potrubí po celé trase. Než kvůli tomu změníte plány, vyplatí se s instalatérem probrat, zda by pomohlo přečerpávací zařízení.
Když vodě musí pomoci čerpadlo
Přečerpávací zařízení zachytává použitou vodu v malé sběrné nádrži. Jakmile hladina vystoupá na stanovenou úroveň, čerpadlo se samo spustí a odvede vodu potrubím do kanalizace. Překoná tak i výškový rozdíl, který by běžnému odtoku bránil.
Zařízení pracuje automaticky, takže při použití sprchy nebo umyvadla nevyžaduje žádnou další obsluhu. Díky kompaktním rozměrům se pro něj navíc snáze hledá místo. Konkrétní instalaci je ale potřeba navrhnout podle dispozice místnosti, vedení potrubí a možností vybraného modelu.
Rozhoduje, co chcete připojit
Výběr vhodného modelu začíná otázkou, zda bude v místnosti také toaleta. Pro vodu z umyvadla, sprchy, vany nebo pračky slouží zařízení určená k čerpání vody bez fekálií. Pokud potřebujete připojit i WC, musíte zvolit model, který si poradí také s jeho odpadem.
Například PUMPALIFT C-2 je určený pro mírně znečištěnou odpadní vodu bez fekálií a umožňuje připojení dvou zdrojů. Může tak odvádět vodu třeba ze sprchy a umyvadla nebo z pračky a vany. Pro připojení toalety je naopak určený PUMPALIFT WC-3, vybavený řezacím mechanismem, který zpracuje nečistoty před přečerpáním. Vedle WC má další tři přívody pro odpadní vodu ze sprchového koutu, umyvadla či bidetu. Oba modely mají automatické ovládání. Už při výběru proto počítejte se vším, co budete chtít připojit. Samotné označení „přečerpávací zařízení“ totiž neznamená, že je daný výrobek vhodný pro celou koupelnu.
Výběr patří na začátek rekonstrukce
Připojované vybavení je však jen jednou částí rozhodování. Záleží také na tom, kam a jak daleko se bude voda čerpat, tedy jaký výškový rozdíl musí čerpadlo překonat a jak dlouhým potrubím ji povede. „Důležitými faktory jsou průtok a výtlak čerpadla, počet připojených zařízení, spád potrubí a umístění přečerpávacího zařízení,“ říká Martin Křapa, obchodně technický ředitel společnosti Pumpa.
V praxi musí čerpadlo zvládnout odvést potřebné množství vody po navržené trase, a proto nestačí vybírat jen podle rozměrů nebo ceny. S posouzením podmínek a návrhem vhodného řešení mohou pomoci odborníci společnosti PUMPA. Obraťte se na ně ještě před objednáním vybavení a zahájením stavebních prací, abyste předešli situaci, kdy je koupelna hotová, ale vodu z ní není kudy odvést.
Eva Kašparová