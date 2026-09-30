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Byla oprava průtahu ve sváteční dopoledne hlučná? Cestáři jen frézovali povrch

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Oprava frekventované Žižkovy ulice vstoupila o víkendu do své závěrečné fáze. Aby byla omezení pro řidiče co nejmenší, naplánovali cestáři záměrně práce na prodloužený víkend. Rušení během svátečního dne se ale nelíbilo místním.
Byla oprava průtahu ve sváteční dopoledne hlučná? Cestáři jen frézovali povrch

Byla oprava průtahu ve sváteční dopoledne hlučná? Cestáři jen frézovali povrch

Zdroj: Karel Švec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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