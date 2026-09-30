Byla oprava průtahu ve sváteční dopoledne hlučná? Cestáři jen frézovali povrch

„Dnes, 28. září, tedy ve státní svátek a den pracovního klidu, probíhají v dopoledních hodinách opravy vozovky. S opravou jsou samozřejmě spojené stavební práce a hluk, který je v okolí slyšet právě v době, kdy je státní svátek a většina lidí nemusí do práce,“ napsala Jihlavské Drbně Niki H., která si nepřála v článku uvést celé příjmení, redakce ho však zná. Přestože dle svých slov rozumí tomu, že opravy jsou potřeba a někdy je nutné je provádět v konkrétním termínu, načasování hlučných stavebních prací na státní svátek dopoledne ji překvapilo.
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Krajští cestáři se v pondělí dopoledne přitom v úseku mezi krajským úřadem a křižovatkou s Hradební ulicí věnovali frézování povrchů a odstranění obrub v místech oprav. „Tím, že byl vyloučen provoz na ulici Žižkova, tak provádění prací mohlo někomu připadat jako mimořádně hlučné. Při pojíždění vozidel u frézy se využívají ke komunikaci mezi řidiči zvuková znamení,“ vysvětlil Jihlavské Drbně Tomáš Mátl, technicko správní náměstek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.
Obecně platí, že se na svátky plánují činnosti s co nejmenším dopadem na provoz a veřejnost a nejinak tomu bylo v tomto případě. Nejedná se ale o snadnou záležitost. „Plánování činností s ohledem na hluk není při opravách silnic úplně možné, i s ohledem na termín realizace, který nechceme prodlužovat,“ uvedl Mátl s tím, že se pracuje pouze ve dne a noční klid narušený není.
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Žižkova ulice je přitom jednou z nejvíce frekventovaných v Jihlavě i na celé Vysočině, denně tudy projede více než dvacet tisíc aut. Ta nyní musí jezdit úzkými ulicemi v okolí. „Úterní ranní špička přinesla velká zdržení řidičům i cestujícím MHD. Nejsložitější byla situace na Vrchlického směrem do centra, v okolí Domu zdraví a na Hradební směrem k Dvořákově,“ informovala facebooková stránka Doprava v Jihlavě. Spoje MHD byly zpožděné i přes deset minut. Zároveň zástupci města připomněli, že původní harmonogram krajské opravy počítal s pracemi na Žižkově ulici během prázdnin, kdy je doprava volnější.