Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Češi budou mít nový levný řetězec téměř za hranicemi. Zaujmout hlavně cenami, které jinde nejsou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na slovenský maloobchodní trh vstoupí nový polský řetězec ShockPrice, který sází na nízké ceny, značkové výrobky a často se měnící nabídku. První slovenskou prodejnu otevře v listopadu ve Skalici nedaleko českých hranic. Za projektem stojí skupina Modivo, pod kterou patří také známé značky CCC nebo HalfPrice.
Češi budou mít nový levný řetězec téměř za hranicemi. Zaujmout hlavně cenami, které jinde nejsou

Češi budou mít nový levný řetězec téměř za hranicemi. Zaujmout hlavně cenami, které jinde nejsou

Zdroj: generováno chatgpt
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 16:23

Reklama
Další články z Trendy svět
Velké srovnání nealkoholických piv: Vítěz jednoho testu jinde propadl. Známé značky dopadly úplně jinak
Velké srovnání nealkoholických piv: Vítěz jednoho testu jinde propadl. Známé značky dopadly úplně jinak
Kouř zaplnil kabinu letadla se 296 lidmi. Cestující dostávali kyslík, pilot musel nouzově přistát
Kouř zaplnil kabinu letadla se 296 lidmi. Cestující dostávali kyslík, pilot musel nouzově přistát

Let společnosti Delta Air Lines z Barcelony do Bostonu skončil v neděli 27. září neplánovaně v Portugalsku....

Na pláži na Ibize šlo o minuty. Tři lidé, kteří tam byli náhodou, se zapojili do boje o život
Na pláži na Ibize šlo o minuty. Tři lidé, kteří tam byli náhodou, se zapojili do boje o život

Dovolená na španělské Ibize skončila tragicky pro jednaosmdesátiletou turistku z Velké Británie. Žena se v...

Turistům v Itálii hrozí velké problémy. Mnoho z nich se nemůže dostat domů
Turistům v Itálii hrozí velké problémy. Mnoho z nich se nemůže dostat domů

Leteckou dopravu v Itálii ve středu 30. září zasáhne čtyřhodinová celostátní stávka zaměstnanců společnosti...

Nad Evropou se skládá nebezpečný scénář. V jedné oblasti může být pohroma
Nad Evropou se skládá nebezpečný scénář. V jedné oblasti může být pohroma

Jih Francie čeká ve středu 30. září mimořádně vydatný déšť doprovázený bouřkami. Francouzští meteorologové...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.