Tato barva oblečení přitahuje klíšťata jako magnet. Kdo si ji vezme do přírody, zadělává si na problém

Klíště si vás najde kdekoli
Nemusíte trávit celý den v divočině. Stačí projít kolem vysoké trávy u cesty, sehnout se pro hříbky v podrostu nebo si sednout na okraj louky. Při každém takovém kontaktu s vegetací riskujete, že se vám malý parazit zachytí na oblečení a začne si hledat cestu ke kůži.
Mnoho lidí si myslí, že klíšťata číhají vysoko ve větvích a čekají, až pod nimi někdo projde. Pak prý spadnou rovnou za límec. Tahle představa je ale mylná. Ve skutečnosti se klíšťata zdržují na trávě, listoví a nízké vegetaci – nikdy nelétají ani neskáčou. Prostě čekají, až se o ně někdo otře nohou, rukou nebo batohem.
Když najdete klíště na krku nebo ve vlasech, neznamená to, že přišlo shora. Nejspíš se tam vyškrábalo postupně. A právě tady vstupuje do hry barva vašeho oblečení – pokud si parazita všimnete včas, můžete ho sundat dřív, než se zakousne.
Světlé versus tmavé: Co opravdu víme o barvě a klíšťatech
Rádi bychom vám řekli, že jedna konkrétní barva klíšťata odpuzuje a jiná je naopak magicky přitahuje. Jenže pro tak jednoduché pravidlo zatím neexistují dostatečné důkazy.
Při menším srovnávacím pokusu se sice na světlém oblečení našlo více klíšťat než na tmavém, to ale ještě neznamená, že světlá látka sama o sobě parazity láká. Klíčový rozdíl může být v tom, že na bílém nebo béžovém podkladu je drobné tmavé klíště prostě lépe vidět.
Bez podrobnějších studií nelze určit, jestli za výsledek může skutečná přitažlivost barvy, nebo jen lepší viditelnost při kontrole. Každopádně dostupné poznatky nedávají důvod označit bílou, krémovou ani jinou světlou barvu za „osudovou chybu".
Klíšťata totiž při hledání hostitele využívají celou řadu podnětů z okolí – pachové látky, oxid uhličitý vydechovaný z plic, teplo těla i vibrace spojené s pohybem. Představa, že si vás vybírají hlavně podle barvy trička, proto není příliš věrohodná.
Světlý odev má jednu jasnou výhodu – uvidíte, co se po vás plazí
Bílé kalhoty a tričko vám poskytnou jednu snadno pochopitelnou pomoc: drobné tmavé klíště na nich výrazně vynikne. Na světle šedé, béžové nebo jemně pastelové látce si ho všimnete mnohem rychleji než na černém či tmavě modrém podkladu.
Ne každé klíště přitom vypadá jako naditý parazit z odstrašujících fotografií. Malá vývojová stádia se dají snadno přehlédnout. Na tmavém oblečení se navíc mohou ztrácet mezi záhyby a švy, zvlášť když se kontrolujete narychlo.
Světlé oblečení tedy není ochranný štít, ale užitečná pomůcka při pravidelné kontrole během procházky. Jeho výhodu využijete hlavně tehdy, když se občas zastavíte a prohlédnete si kalhoty, ponožky i rukávy – třeba po průchodu hustějším porostem.
Pokud máte zrovna na sobě černé tričko, není důvod rušit výlet. Jen si uvědomte, že tmavá látka klíšťata spolehlivě neodpuzuje a při prohlídce budete muset dávat větší pozor.
Zakrytá kůže chrání víc než jakákoli barva
Při pohybu ve vysoké trávě nebo mezi křovinami jsou nejlepší volbou dlouhé kalhoty, dlouhé rukávy a uzavřená obuv. Takové oblečení omezuje přímý kontakt kůže s rostlinami a klíšťatům ztěžuje přístup k tělu.
Pomoci může i zastrčení kalhot do ponožek a trička do kalhot. Cílem je zmenšit počet míst, kudy se parazit snadno dostane pod oblečení. Ani důsledné zakrytí ale není stoprocentní záruka – proto počítejte i s dalšími opatřeními.
Oděv přizpůsobte počasí a náročnosti pohybu. V teple jsou příjemnější lehké, prodyšné materiály, které zakryjí pokožku, aniž by zbytočně zvyšovaly tepelnou zátěž. Příliš hrubé vrstvy nejsou podmínkou ochrany před klíšťaty.
Při výběru trasy se podle možností držte uprostřed chodníku. Vyhýbejte se zbytečnému prodírání hustými křovinami a vysokou trávou u okrajů cesty. Čím méně se otíráte o vegetaci, tím méně příležitostí má klíště se na vás zachytit.
Zdroje článku: sita.sk, cdc.gov, shapeconstructions.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá