Pražské rohlíky jako rychlá večeře: Pár surovin, krátké zapečení a hotovo

Pražský je pro mě rohlík srdcová záležitost, kterou jsem si původně oblíbila díky každodenní ranní zastávce v malé pražské pekárně cestou do práce. Ta vůně pečeného uzeného boku, teplého pečiva a rozpuštěného sýra byla naprosto neodolatelná. Když jsem se rozhodla tuto pekárenskou dobrotu vyzkoušet doma, manžel byl doslova nadšený a okamžitě si ji vyžádal do našeho stálého jídelníčku. Je to neuvěřitelně jednoduché, bleskově hotové a hlavně to všem skvěle chutná. Pokud hledáte tip na rychlou teplou večeři, vydatnou nebo poctivou snídani chuťovku k večernímu sledování televize, s tímto receptem nešlápnete vedle.
Nejlepší na tomto receptu je, že zkrátka
využijete běžné suroviny, které máte téměř vždy po ruce v lednici či ve spíži. Šťavnatý rajčatový základ propojený s dýmovou chutí a plátky jemného eidamu vytvoří na anglické slaniny dokřupava upečeném rohlíku naprosto dokonalou souhru chutí.
Můj tip zní: Místo samotného kečupu použijte jako základ kvalitní rajský protlak zjemněný trochou kečupu… základ díky tomu nebude příliš sladký, krásně zhoustne a při pečení se nepřipaluje. Recept na domácí zapékané pražské rohlíky se slaninou a sýrem
Příprava této nostalgické teplé svačinky zabere pouhých
20 minut celkového času. Celkový čas přípravy: 20 minut Ingredience potřebné k přípravě 2 až 4 rohlíky (případně housek) 1 balení rajského protlaku 1 lžíce kečupu 1 špetka soli 200 g anglické slaniny (nakrájené na plátky) 200 g plátkového sýra Eidam 2 čerstvá rajčata Postup při přípravě zapečených pražských rohlíků
1. Předehřejte troubu na
180 stupňů a velký plech vyložte pečicím papírem.
2. V malé misce smíchejte rajský protlak s
1 lžící kečupu a dochuťte 1 špetkou soli podle potřeby.
3. Čerstvé rohlíky podélně rozkrojte na poloviny a rozložte je na připravený plech řeznou stranou nahoru.
4. Každou polovinu rohlíku štědře potřete ochucenou rajskou směsí až do krajů.
5. Na rajský základ rozložte plátky anglické slaniny.
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6. Rajčata omyjte a nakrájejte na tenké půlměsíčky, které položíte přímo na slaninu.
7. Vše na závěr důkladně zakryjte plátky eidamového sýra tak, aby byly ingredience pod ním schované.
8. Plech vložte do vyhřáté trouby a pečte při
180 stupních přibližně 10 minut, dokud se sýr zcela neroztaví a okraje rohlíků lehce nezezlátnou.
9. Upečené pražské rohlíky vyjměte z trouby a ihned je podávejte horké a křupavé.
Foto: Cooky.cz, Lze zapéct i kaiserky Tipy redakce: Kombinace protlaku a kečupu: Použití rajského protlaku s trochou kečupu vytvoří ideální hustou rajčatovou pastu, která nerozmáčí rohlík tak jako samotný kečup. Pořadí vrstvení: Plátky sýra dávejte vždy až navrch přes rajčata a slaninu, sýr se při pečení rozteče, vytvoří ochrannou vrstvu a udrží rajčata i slaninu krásně šťavnatá. Příprava ze staršího pečiva: Tento recept je skvělým způsobem, jak využít i 1 až 2 dny staré rohlíky, které v troubě znovu získají perfektní křupavost. Pikantnější varianta: Pro milovníky ostřejších chutí můžete pod slaninu přidat trošku nasekaných feferonek nebo rajčatový základ dochutit špetkou sušeného oregana a česneku. Teplota při pečení: Pečte prudčeji při 180 stupních pouhých 10 minut, aby se sýr stihl rozpustit, ale pečivo se zespodu nevysušilo na tvrdost.
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