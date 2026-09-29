Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Stonařov truchlí. Poslední rozloučení se starostou Ivanem Šulcem bude v pátek

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Obyvatele Stonařova, ale i mnoha okolních obcí a měst, v neděli zasáhla zpráva o úmrtí starosty Ivana Šulce. Poslední rozloučení bude v pátek od jedné hodiny odpoledne v jihlavském krematoriu.
Stonařov truchlí. Poslední rozloučení se starostou Ivanem Šulcem bude v pátek

Stonařov truchlí. Poslední rozloučení se starostou Ivanem Šulcem bude v pátek

Zdroj: Městys Stonařov (redakčně upraveno)
Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Na Vysočině někdo zastřelil orla mořského, ten byl z Francie
Na Vysočině někdo zastřelil orla mořského, ten byl z Francie
Perný den hasičů. U Hodic shořela oblíbená Vyhlídka na Jelení hoře
Perný den hasičů. U Hodic shořela oblíbená Vyhlídka na Jelení hoře

Hned několik velkých požárů museli dnes kolem poledne řešit hasiči na Vysočině. K žádným zraněním nedošlo,...

Na Pávově zmizela elektrokoloběžka, policie hledá muže na fotografii
Na Pávově zmizela elektrokoloběžka, policie hledá muže na fotografii

Jihlavští policisté prověřují krádež elektrokoloběžky, ke které došlo v místní části Pávov. Hledají osobu,...

Úsekové měření u Helenína už funguje. Jedna kamera svítí kvůli přechodu
Úsekové měření u Helenína už funguje. Jedna kamera svítí kvůli přechodu

Úsekové měření na příjezdu do Jihlavy ve směru od Velkého Beranova už funguje. Radar u Helenína hlídá...

Než začne stavba parkovacího domu, musí Třebíč udělat archeologický průzkum
Než začne stavba parkovacího domu, musí Třebíč udělat archeologický průzkum

Třebíč musí před stavbou parkovacího domu v Otmarově ulici nedaleko centra města nechat udělat záchranný...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.