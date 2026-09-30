Teorie velkého třesku: Macaulay Culkin odmítl hrát Leonarda a Pennyino příjmení se ukázalo jen jednou

Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova Teorie velkého třesku, FOTO: CBS / distr. TV Nova
Sitcom Teorie velkého třesku o partě geniálních vědců a jejich sousedce Penny si získal miliony diváků po celém světě. Samotné natáčení ovlivnila spousta produkčních úspor, nezvyklých detailů i odmítnutých rolí. Filmaři navíc museli řešit nečekané úmrtí v hereckém týmu a dodržovat přísná pravidla pro vědeckou přesnost. Geniální fyzici získají novou sousedku
Dva spolubydlící a teoretičtí fyzici Leonard Hofstadter, kterého ztvárnil Johnny Galecki, a Sheldon Cooper s tváří Jima Parsonse dokonale chápou fungování vesmíru, ale v běžném mezilidském kontaktu tápou. Vše se změní ve chvíli, kdy se do bytu přes chodbu nastěhuje mladá servírka Penny v podání Kaley Cuoco. Její přítomnost začne pomalu narušovat pečlivě strukturovaný život obou vědců i jejich přátel.
Macaulay Culkin roli hlavního fyzika odmítl
Původní herecké obsazení seriálu mohlo vypadat odlišně. Roli Leonarda tvůrci nejprve nabídli
, ale bývalá dětská hvězda vánočních komedií tuto nabídku nepřijala. O postavu Penny se zase ucházela herečka Brie Larson. Castingová agentura ji nevybrala s odůvodněním, že je na roli ve svých osmnácti letech příliš mladá. Macaulaymu Culkinovi
Tvůrci si u hlavní ženské postavy pohráli s jedním osobním detailem. Během celého dvanáctiletého vysílání v seriálu nikdy nezaznělo rodné příjmení Penny. Scenáristé se rozhodli z této skutečnosti udělat nepsané pravidlo. Fanoušci ho zaznamenali pouze jedinkrát na štítku poštovního balíku, kde stálo jméno Teller.
Rozbitý výtah nutil herce chodit v jednom patře
Porouchaný výtah v domě hlavních hrdinů plnil praktickou funkci, jelikož postavy získaly během chůze do schodů dostatek času na dlouhé rozhovory. Ve filmových studiích Warner Bros postavili dělníci pouze jedno patro schodiště s jedněmi dveřmi od výtahu. Scénografové prostor před každým záběrem pouze drobně upravovali a herci chodili stále po těch samých schodech. Pozorní diváci si mohou všimnout, že šmouhy na zdech jsou ve všech poschodích naprosto identické.
Další odlišností od běžných televizních produkcí bylo stravování hrdinů. Rekvizitář seriálu dříve toužil po kariéře kuchaře a pro každou scénu připravoval opravdové pokrmy. Přestože herci měli před sebou čerstvé jídlo, v záběrech ho obvykle nekonzumovali. Pouze do něj rýpali vidličkou nebo naprázdno přežvykovali, aby mohli spolehlivě odříkat své dialogy.
Na ledničku tvůrci ukryli fotografii zesnulé herečky
Během natáčení osmé série zasáhla produkci smutná událost. V roce 2014 podlehla rakovině herečka Carol Ann Susi, která svůj hlas propůjčila matce inženýra Howarda Wolowitze s tváří Simona Helberga. Na její památku umístili rekvizitáři malou fotografii zesnulé herečky na boční stranu lednice v bytě Sheldona a Leonarda. Drobný obrázek zůstal na svém místě v kuchyni až do úplného konce seriálu.
Slavné trojité klepání vzniklo až později
Specifické trojité klepání s opakovaným voláním jména Penny, kterým se proslavil Sheldon, nevzniklo na úplném začátku seriálu. V prvních epizodách klepal na dveře sousedky zcela běžným způsobem a svůj rituál zavedl až v desátém díle první série. Jeho oblíbená fráze „Bazinga“ navíc pronikla i do skutečného světa, když brazilští biologové pojmenovali nově objevený druh včely jako Euglossa bazinga.
Odborné termíny ze světa fyziky v seriálu plně odpovídají realitě. Všechny složité rovnice na tabulích v bytech i laboratořích kontroloval profesor David Saltzberg z Kalifornské univerzity, který štábu poskytoval konzultace.
Představitelka Amy uplatnila skutečný doktorát z neurovědy
Herecké obsazení sdílelo se svými postavami několik nečekaných dovedností. Mayim Bialik, představitelka Amy, má jako jediná z týmu skutečný akademický titul. V roce 2008 dokončila studium neurovědy, proto tvůrci její postavě přidělili úplně stejnou specializaci. Představitel Stuarta Blooma Kevin Sussman zase využil své osobní zkušenosti, jelikož před začátkem herecké kariéry doopravdy pracoval v obchodě s komiksy.
Autenticitu si produkce hlídala také u hudebních scén. Každý herec umí ve skutečnosti hrát na nástroj, který používá jeho postava. Johnny Galecki sám obsluhuje violoncello a Jim Parsons hraje na theremin. Galeckiho vizáž navíc skrývala jeden drobný detail, jelikož většinu času nosil na tváři pouze obroučky brýlí bez skel.
Seriál Teorie velkého třesku aktuálně vysílá televizní stanice Nova FUN.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).