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Brtnice připravuje další sportoviště, lidé se mohou těšit na zimní kluziště

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O dalším zajímavém projektu informovala radnice v Brtnici, chystá zimní kluziště s moderní technologií chlazení. Musí ale uspět s žádostí o dotaci a domluvit se s místními spolky.
Brtnice připravuje další sportoviště, lidé se mohou těšit na zimní kluziště

Brtnice připravuje další sportoviště, lidé se mohou těšit na zimní kluziště

Zdroj: Město Brtnice (vizualizace)
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.09.2026 12:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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