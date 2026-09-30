Brtnice připravuje další sportoviště, lidé se mohou těšit na zimní kluziště

Brtnice připravuje další sportoviště, lidé se mohou těšit na zimní kluzištěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Brtnice připravuje další sportoviště, lidé se mohou těšit na zimní kluzištěZdroj: Město Brtnice (vizualizace)
Článek byl publikován 30.09.2026 12:16
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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