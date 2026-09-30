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Policisty zaujalo auto bez registrační značky. Za volantem byl vězeň na útěku

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Policisté ve Velké Bíteši zastavili Škodu Octavia, která jela po silnici bez registračních značek. Následně zjistili, že vůz řídí vězeň, který v půlce měsíce utekl z areálu firmy na Brněnsku. Navíc měl zákaz řízení a byl pod vlivem drog.
Policisty zaujalo auto bez registrační značky. Za volantem byl vězeň na útěku

Policisty zaujalo auto bez registrační značky. Za volantem byl vězeň na útěku

Zdroj: Daniela Drozdová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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