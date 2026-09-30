Policisty zaujalo auto bez registrační značky. Za volantem byl vězeň na útěkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policisty zaujalo auto bez registrační značky. Za volantem byl vězeň na útěku
Oprava frekventované Žižkovy ulice vstoupila o víkendu do své závěrečné fáze. Aby byla omezení pro řidiče...
Obyvatele Stonařova, ale i mnoha okolních obcí a měst, v neděli zasáhla zpráva o úmrtí starosty Ivana...
Vysočinští policisté přijali v pátek odpoledne oznámení o nálezu mrtvého orla mořského u Lesonic na...
Hned několik velkých požárů museli dnes kolem poledne řešit hasiči na Vysočině. K žádným zraněním nedošlo,...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →