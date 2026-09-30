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Na Ferrari už jsem starý: Briatore by Vasseura nahradit nechtělPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Ve Ferrari rozhodně nepanuje idylická situace. Spekulace o možném odchodu Frédérica Vasseura přetrvávají už týdny, včera se však Ferrari rozhodlo zakročit a vyjádřilo Francouzovi plnou důvěru.
Na Ferrari už jsem starý: Briatore by Vasseura nahradit nechtěl
Doba čtení 1 min
Článek byl publikován 30.09.2026 16:20
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