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Enrica Carusa vydírala Černá ruka. Neohrožený policista Joseph Petrosino s Carusem mafiány dopadli

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Enrico Caruso byl slavný italský operní zpěvák, který žil na přelomu 19. a 20. století. Během svého pobytu v New Yorku byl vydírán organizací známou jako Černá ruka.
Enrica Carusa vydírala Černá ruka. Neohrožený policista Joseph Petrosino s Carusem mafiány dopadli

Enrica Carusa vydírala Černá ruka. Neohrožený policista Joseph Petrosino s Carusem mafiány dopadli

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.09.2026 16:30

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