Kindle umí načíst jakýkoliv článek z internetu a přečtete si ho později v klidu. Stačí pár kliknutí v prohlížeči

Funguje to přesně tak jednoduše, jak to zní. Otevřete článek v prohlížeči Chrome, kliknete na ikonu Kindle v liště rozšíření a vyberete jednu ze tří možností: rychlé odeslání, náhled před odesláním nebo odeslání pouze vybraného textu. Článek se následně objeví ve vaší knihovně Kindle a počká tam, až si na něj uděláte čas. Přečíst si ho můžete na čtečce, v mobilní aplikaci Kindle nebo na tabletu. Výraz „jakýkoliv“ v praxi znamená téměř libovolný textový článek či blogový příspěvek, který prohlížeč dokáže správně zobrazit. Existují ale výjimky: úvodní stránky webů, výsledky vyhledávání, interaktivní webové aplikace nebo stránky vyžadující přihlášení mohou způsobovat potíže. Běžný zpravodajský článek, recenze, esej nebo delší rozhovor by však měly fungovat bez problémů.
Jak přesně Send to Kindle funguje a co k tomu potřebujete
Celý proces zajišťuje služba Amazonu s názvem Send to Kindle. Nabízí několik způsobů, jak dostat obsah do čtečky: nahrání souboru přes web, odeslání e-mailem na speciální adresu Kindle, použití mobilní aplikace nebo právě rozšíření pro Chrome. Právě poslední možnost je pro ukládání webových článků obzvlášť pohodlná.
Po instalaci rozšíření stačí tři kroky:
- Otevřít článek, který si chcete přečíst později.
- Kliknout na ikonu Kindle v nástrojové liště Chrome.
- Vybrat režim: Quick Send odešle článek okamžitě, Preview and Send umožní zkontrolovat jeho podobu před odesláním a Send Selection odešle pouze označenou část textu.
Amazon navíc umožňuje před odesláním upravit název a autora dokumentu a vybrat cílové zařízení, pokud je tato možnost dostupná. Základní služba je zdarma a nevyžaduje měsíční předplatné. Kindle přitom nemusí být v okamžiku odeslání připojený k internetu. Článek se uloží do cloudové knihovny a čtečka si ho stáhne, jakmile se připojí k Wi-Fi. U doručování e-mailem Amazon uvádí, že se o doručení pokouší opakovaně až po dobu 60 dní.
Kde to nefunguje a proč „jakýkoliv“ neznamená doslova každý
Rozšíření má své limity a ne každý web dokáže zpracovat stejně dobře. Některé stránky blokují extrakci obsahu, jiné spoléhají na JavaScript nebo dynamické prvky, které nástroj nemusí správně rozpoznat. Dokumentace služby KTool, jedné z alternativ, konkrétně upozorňuje na úvodní stránky webů, výsledky vyhledávání, interaktivní aplikace a stránky s minimem čitelného textu. Problémy mohou nastat také u obsahu vyžadujícího přihlášení nebo na webech, které aktivně blokují automatizované načítání obsahu.
V praxi to znamená, že běžný novinový článek, blogový příspěvek, recenze produktu nebo delší newsletter se obvykle převede bez větších potíží. Komplikace mohou nastat u specializovaných webových aplikací, interaktivních grafik nebo obsahu chráněného paywallem. Výsledkem bývá přehlednější verze článku připomínající e-knihu: bez reklam a vyskakovacích oken, s hlavním textem a případnými obrázky v jednodušším formátování. Přesná podoba ale závisí na konkrétní stránce.
Alternativy, které jdou dál než Amazon
Oficiální rozšíření Amazonu většinou stačí člověku, který si chce občas uložit zajímavý článek na později. Pokud ale čtete pravidelně, posíláte do Kindle newslettery, sledujete RSS kanály nebo potřebujete pracovat s obsahem dostupným po přihlášení, můžete narazit na jeho limity. V takovém případě přicházejí ke slovu služby třetích stran.
Push to Kindle funguje napříč prohlížeči a slibuje odstranění reklam i dalších rušivých prvků. V bezplatném tarifu umožňuje odeslat 10 článků měsíčně, zatímco prémiový plán za přibližně 75 Kč měsíčně tento limit odstraňuje. Služba podporuje také zvýrazňování textu a přidávání poznámek k přeneseným článkům, podobně jako u běžných e-knih. Aktuální ceny a limity se mohou měnit, proto je vhodné ověřit je přímo na webu služby.
KTool je určený spíše náročnějším uživatelům. Jeho rozšíření dokáže v některých případech zpracovat i článek otevřený v již přihlášené relaci prohlížeče, což může být užitečné u obsahu dostupného pouze po přihlášení. Nabízí také RSS přehledy, doručování newsletterů do Kindle a mobilní aplikaci. Trvalý bezplatný tarif podle dostupných informací nenabízí; po skončení zkušebního období začínají placené tarify přibližně na 125 Kč měsíčně. Aktuální podmínky je vhodné ověřit přímo u poskytovatele.
Pokud si pamatujete na kombinaci Pocket + P2K, je dobré vědět, že původní řešení už nefunguje stejně jako dříve. Mozilla ukončila provoz Pocketu 8. července 2025 a API přestalo fungovat v říjnu téhož roku. Web p2k.co nyní přesměrovává na službu Any2K. Ta podle dostupných informací nabízí bezplatný tarif s pěti doručeními týdně, přičemž každé může obsahovat až pět článků. Placené plány začínají přibližně na 125 Kč měsíčně a nabízejí další možnosti, například podporu newsletterů, RSS a souborů. Aktuální nabídku a limity si ověřte přímo na webu služby.
Co ještě stojí za zmínku
Při používání služeb třetích stran je obvykle potřeba provést ještě jeden krok: v účtu Amazonu otevřít sekci Manage Your Content and Devices → Preferences → Personal Document Settings a přidat e-mailovou adresu dané služby mezi schválené odesílatele. Bez tohoto oprávnění nemusí Amazon dokumenty z dané adresy přijmout.
U přenesených článků lze na podporovaných zařízeních Kindle zvýrazňovat text a přidávat poznámky podobně jako u zakoupených e-knih. Kindle Scribe navíc umožňuje psát přímo do dokumentů pomocí stylusu, pokud daný formát a typ dokumentu tuto funkci podporují. Webová čtečka Kindle for Web osobní dokumenty nepodporuje ve stejném rozsahu jako aplikace a fyzické čtečky. Pokud si tedy chcete uložené články pohodlně číst, počítejte především s fyzickou čtečkou Kindle nebo mobilní aplikací.
Pokud jde o české weby a diakritiku, v oficiální dokumentaci Amazonu se nám nepodařilo dohledat jednoznačné potvrzení podpory všech českých znaků ve všech situacích. Běžné české texty by však neměly představovat zvláštní problém. Mnohem důležitější bývá způsob, jakým je konkrétní web vytvořený, a to, zda nástroj dokáže správně rozpoznat hlavní obsah stránky.
Pro občasného čtenáře, který si chce jednou za čas uložit delší článek, je oficiální Send to Kindle v Chrome více než dostačující. Nic nestojí a základní nastavení zabere jen několik minut. Kdo chce z Kindle vytvořit osobní čtecí archiv pro webové články, newslettery i RSS, může využít některou z externích služeb. Rozdíl v pohodlí ocení zejména ti, kteří si obsah ukládají pravidelně.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík