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Botanická zahrada v Troji změnila vstupné. Rodinný lístek nyní vyjde levněji, cílem je přilákat veřejnost

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Pražská botanická zahrada od úterý 3. listopadu vybírá nové vstupné. Dospělý zaplatí na pokladně 240 korun, při nákupu přes internet 210 korun. Rodinnou vstupenku nově využijí dva dospělí až se čtyřmi dětmi. Bez placení mohou do areálu děti do čtvrtých narozenin, tedy o rok déle než dosud. V platnosti zůstávají i dříve zakoupené vstupenky a poukazy.
Botanická zahrada v Troji změnila vstupné. Rodinný lístek nyní vyjde levněji, cílem je přilákat veřejnost

Botanická zahrada v Troji změnila vstupné. Rodinný lístek nyní vyjde levněji, cílem je přilákat veřejnost

Zdroj: Horakvlado / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 16:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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