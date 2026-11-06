Botanická zahrada v Troji změnila vstupné. Rodinný lístek nyní vyjde levněji, cílem je přilákat veřejnost

Změnu ceníku oznámila botanická zahrada v den, kdy začal platit. Ředitel Bohumil Černý uvedl, že základní ceny upravuje poprvé od roku 2023. Instituce rozhodnutí zdůvodňuje rostoucími náklady na provoz a energie i péčí o živé sbírky. Příjmy ze vstupného se podílejí také na financování odborné práce, návštěvnického zázemí a rozvoje celého areálu. Součástí nového ceníku je vedle změny částek i rozšíření některých výhod pro rodiny s dětmi.
Rodina ušetří při nákupu přes internet osmdesát korun
Rodinná vstupenka pro dva dospělé a až čtyři děti od čtyř do patnácti let stojí na pokladně 720 korun. Při elektronickém nákupu zaplatí návštěvníci 640 korun, tedy o osmdesát korun méně. Dosavadní rodinný lístek přitom zahrnoval nejvýše tři děti. Zahrada současně posunula věkovou hranici bezplatného vstupu ze třetích na čtvrté narozeniny. Rodiče nejmenších návštěvníků tak mají další rok, během kterého za jejich samostatnou vstupenku neplatí.
Pro děti od čtyř do patnácti let činí samostatné vstupné 160 korun na místě a 130 korun online. Stejnou částku zahrada stanovila studentům do šestadvaceti let, kteří předloží platný průkaz nebo ISIC. Senioři od šedesáti do devětašedesáti let zaplatí na pokladně 130 korun, elektronicky 110 korun. Nákup přes internet tedy vychází levněji u několika základních skupin návštěvníků. Při využití slevy je potřeba mít u sebe doklad, kterým lze příslušný nárok prokázat.
Pro návštěvníky od sedmdesáti let zůstává cena padesát korun
Zahrada zachovala padesátikorunové vstupné pro seniory od sedmdesáti let. Tento lístek se prodává pouze na místě. Beze změny podle oznámení zůstávají také ceny pro školní skupiny, poplatek za psa a fotobatoh i sousedská permanentka pro obyvatele vybraných přilehlých ulic. Pravidla areálu umožňují návštěvu se psem ve venkovních expozicích. Do tropického skleníku Fata Morgana mají psi vstup zakázaný. Omezení je proto potřeba zohlednit při výběru programu společné návštěvy.
Jednodenní vstupenka zahrnuje venkovní expozice i skleník Fata Morgana. Po odchodu z areálu ovšem pozbývá platnosti, takže je určena pro jednu souvislou návštěvu. Pro opakované příchody nabízí zahrada také roční vstupenky. Dospělý za variantu na deset vstupů zaplatí 950 korun; permanentky se pořizují na místě a k plastové kartě se vybírá vratná záloha sto korun. Starší dárkové vstupenky, permanentky a poukazy na Nedělní sklep zakoupené před 3. listopadem zahrada nadále uznává.
Použité zdroje: botanicka.cz