Návrat pana účetního: Dceru výjimečně hrála žena a herečka z improvizace kolegy neskrývala rozpaky

V italské komedii Návrat pana účetního se tvůrci odhodlali k jedné zásadní vizuální změně. Legendární dceru Mariangelu, kterou si diváci pamatují jako ošklivou dívku s mužskými rysy, totiž poprvé a naposledy ztvárnila skutečná žena. Herecká rošáda však nebyla jediným překvapením na place.
Nebe bez volného místa
Po smrti zjistí účetní Ugo Fantozzi (Paolo Villaggio), že pro něj v nebi nezbylo volné místo. Musí se proto vrátit na zem a čekat na uvolnění pozice, čehož chce využít k divokému užívání života. Brzy ale čelí dalším katastrofám, neteř totiž předstírá únos kvůli motorce a sám Fantozzi rodinu zruinuje voláním na erotické linky. Účetní nakonec po křivém obvinění od megašéfa Balabama skončí ve vězení. Povolávací rozkaz do nebe dostává přesně v okamžiku, kdy ho propustí na svobodu a v televizi startuje mistrovství světa ve fotbale.
Během pozemského trápení se po boku účetního objevuje jeho dcera Mariangela, u které tvůrci sáhli k nevídané změně. Běžně tuto ošklivou ženskou postavu hrál mužský herec Plinio Fernando. V tomto snímku ale roli převzala herečka Maria Cristina Maccà, jež se zhostila i role vnučky Ugy.
Zesnulého herce nahradil kolega
Změna se dotkla také postavy Luciana Calboniho. Původní představitel Giuseppe Anatrelli v roce 1981 předčasně zemřel, tvůrci proto do role obsadili Riccarda Garroneho. Byla to jeho vůbec poslední účast v této filmové sérii. Do vztahových propletenců se znovu dostala Fantozziho manželka Pina v podání Mileny Vukotic. Ta svého muže podvádí s mladým stopařem Franchinem (Mario Pedone). Stejný mladík udržuje poměr i s dávnou Fantozziho láskou, slečnou Silvaniovou (Anna Mazzamauro).
Při natáčení lechtivých konverzací došlo k nečekané situaci. Herec Andrea Roncato v roli Lorise Batacchiho svou scénu kompletně improvizoval a mluvil úplně jinak, než předepisoval scénář. Z jeho hrubých a sprostých řečí vůči Pině zůstala Milena Vukotic před kamerou upřímně zaskočená a v rozpacích.
Kanceláře v italské poště
Film představuje první díl série, který nevznikl podle knihy Paola Villaggia, ale opírá se o originální scénář. Režisér Neri Parenti navíc poprvé vedl natáčení zcela sám. Pro sídlo slavné firmy Megaditta vybral hned dvě reálné instituce v Římě. Venkovní záběry poskytlo ústředí italské poštovní služby, vnitřní prostory patřily společnosti letových provozních služeb ENAV. Diváci se dozvědí o nových firemních odděleních, mezi která patří Krádeže a vydírání nebo Úplatky a doporučení. Fantozzi pracuje v oddělení Reklamací.
Výprava do filmu ukryla několik drobných detailů. Kolem sedmnácté minuty visí na zdi v pokoji Fantozziho dcery plakát heavymetalové kapely Iron Maiden. V pozdější scéně v restauraci zase stěnu zdobí reklama na pivo Corona. Postava smolařského účetního v Itálii natolik zlidověla, že se pro nešťastného člověka běžně vžilo „fantozziano“.
Komedii Návrat pana účetního odvysílá TV Seznam v pátek 6. listopadu od 20:10.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst ZDE.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, csfd).