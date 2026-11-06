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Pryč z rušného náměstí. Součástí adventu v Ivančicích už nebudou živé ovce

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Dennívýzva
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Více než deset let patřily k adventu v Ivančicích živé ovce, které předvánoční čas trávily v ohradě pod nazdobeným stromem. Letos ale město tradici přeruší a podle všeho se k ní už nevrátí. Hlavním důvodem je pohoda zvířat.
Pryč z rušného náměstí. Součástí adventu v Ivančicích už nebudou živé ovce

Pryč z rušného náměstí. Součástí adventu v Ivančicích už nebudou živé ovce

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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