Sedmdesátiletá jabloň vyplodila obří jablko. Je z toho zápis v knize rekordů

Sedmdesátiletá jabloň vyplodila obří jablko. Je z toho zápis v knize rekordůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sedmdesátiletá jabloň vyplodila obří jablko. Je z toho zápis v knize rekordůZdroj: Agentura Dobrý den
Článek byl publikován 06.11.2026 17:05
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