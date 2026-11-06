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Drábské světničky se po téměř pěti letech otvírají, přístupné budou zdarma

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Drábské světničky v Českém ráji se v sobotu 7. listopadu otevírají po bezmála pěti letech veřejnosti. Přístupné budou celoročně a zdarma. Unikátní zbytky skalního hradu, kulturní památky státu, se podařilo ochránit před dalším poškozováním a zároveň zajistit bezpečný pohyb návštěvníků ve skalách.
Drábské světničky se po téměř pěti letech otvírají, přístupné budou zdarma

Drábské světničky se po téměř pěti letech otvírají, přístupné budou zdarma

Zdroj: Lesy ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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