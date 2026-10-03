Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Sepang po devíti letech okamžitě rozbil očekávání. Verstappen byl nejrychlejší, Ferrari odpovědělo a Mercedes tápe s novým autem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Formule 1 se na Sepang vrátila poprvé od roku 2017 a první dva tréninky ukázaly, proč bylo obtížné předem odhadnout rozložení sil. Max Verstappen zajel nejrychlejší čas dne už v první jízdě, Charles Leclerc ovládl druhou a McLaren se výrazně zlepšil. Největší otazník zatím visí nad Mercedesem, který přivezl nový technický balík, ale oba jeho jezdci skončili ve druhém tréninku mimo první šestku.
Charles Leclerc

Charles Leclerc

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 12:11

Reklama
Další články z Vše o sportu
Zidane dostal první skutečný taktický problém. Itálie ukázala, co musí nová Francie umět proti soupeři, který jí nedá prostor
Zidane dostal první skutečný taktický problém. Itálie ukázala, co musí nová Francie umět proti soupeři, který jí nedá prostor
Džeko odehrál poslední zápas za Bosnu. Končí hráč, který byl dvacet let větší než výsledky svého národního týmu
Džeko odehrál poslední zápas za Bosnu. Končí hráč, který byl dvacet let větší než výsledky svého národního týmu

Edin Džeko ukončil reprezentační kariéru při 152. startu za Bosnu a Hercegovinu. Proti Švédsku odešel za...

Williams má peníze na modernizaci, ale nesmí je utratit. Rozpočtový strop F1 vytvořil past, kterou neměl
Williams má peníze na modernizaci, ale nesmí je utratit. Rozpočtový strop F1 vytvořil past, kterou neměl

Formule 1 zavedla rozpočtový strop, aby omezila utrácení nejbohatších týmů a přiblížila startovní pole. Šéf...

Djoković v Pekingu pořád neumí prohrát. Teď ale přiznal, že celý rok bojuje s problémem, kterému sám nerozumí
Djoković v Pekingu pořád neumí prohrát. Teď ale přiznal, že celý rok bojuje s problémem, kterému sám nerozumí

Novak Djoković otočil v Pekingu zápas s Bu Yunchaoketem a svou neporazitelnost na China Open prodloužil už...

NHL po noci: Peterka rozhodl v prodloužení, Tuch dal při debutu dva góly a Rangers mají druhou nulu za tři zápasy
NHL po noci: Peterka rozhodl v prodloužení, Tuch dal při debutu dva góly a Rangers mají druhou nulu za tři zápasy

NHL nabídla v noci na sobotu pět zápasů. Boston otočil duel ve Winnipegu a JJ Peterka ho rozhodl v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...

Všechny články tohoto autora →
Vše o sportu
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.