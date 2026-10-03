Sepang po devíti letech okamžitě rozbil očekávání. Verstappen byl nejrychlejší, Ferrari odpovědělo a Mercedes tápe s novým autem

Devět let stará data ve Formuli 1 neznamenají téměř nic.
Když se monoposty v pátek poprvé od roku 2017 vrátily na Sepang, týmy sice znaly geometrii okruhu, charakter zatáček a klimatické podmínky, ale prakticky žádný z dnešních vozů neměl s tratí reálnou závodní zkušenost. Současná generace je těžší, má jinou aerodynamiku a jinak pracuje s pneumatikami.
První dva tréninky proto nebyly jen hledáním posledních setin.
Byly sběrem základních odpovědí.
Verstappen nepotřeboval dlouho, aby našel rychlost
Max Verstappen byl nejrychlejší hned v prvním tréninku a jeho čas 1:37,520 nakonec zůstal nejrychlejším kolem celého dne.
To je pro Red Bull zajímavé z několika důvodů. Verstappen letos stále čeká na první vítězství a současná sezona patří mezi nejméně dominantní období jeho posledních let. Přesto se na neznámější trati dokázal dostat do tempa rychleji než většina soupeřů.
Ve druhém tréninku klesl na čtvrté místo, ale Red Bull měl nahoře také Isacka Hadjara, který skončil druhý.
To už nevypadá pouze jako jedno mimořádné kolo Verstappena.
Ferrari odpovědělo ve chvíli, kdy se trať zrychlila
Charles Leclerc ovládl druhý trénink časem 1:37,528, tedy jen osm tisícin za Verstappenovým maximem dne.
Ferrari tak ukázalo rychlost ve chvíli, kdy se podmínky zlepšovaly a týmy přešly na měkčí pneumatiky. Lewis Hamilton byl pátý, přestože jeho jízdu komplikoval incident při blokování Gabriela Bortoleta, za který dostal varování a Ferrari finanční pokutu.
Na pátečních výsledcích je přitom zajímavé, jak malý rozdíl vznikl mezi nejlepšími časy Verstappena a Leclerca v úplně jiných fázích dne.
Sepang zatím nenaznačuje jednoduchou dominanci jednoho týmu.
McLaren ukázal, proč se páteční tabulky nesmějí číst příliš rychle
Lando Norris skončil v prvním tréninku až dvanáctý.
O několik hodin později byl třetí.
To je téměř učebnicová připomínka toho, proč výsledková tabulka prvního volného tréninku často říká jen malou část příběhu. Týmy zkoušejí rozdílné množství paliva, aerodynamická nastavení i programy pneumatik a samotné pořadí nemusí odpovídat skutečné rychlosti.
McLaren během dne našel výrazně více výkonu.
Oscar Piastri skončil ve druhé jízdě šestý, takže úřadující mistři světa alespoň v závěru pátku vypadali mnohem konkurenceschopněji než ráno.
Nejvíc práce má zatím Mercedes
Právě Mercedes přivezl na Sepang urychleně nový technický balík.
Kimi Antonelli vede šampionát a tým přijel do Malajsie s očekáváním, že nové díly mohou posílit jeho pozici. První den ale žádný okamžitý skok nepřinesl.
George Russell byl ve druhém tréninku sedmý, Antonelli osmý a Mercedes pátek označil za jeden z nejtěžších v celé sezoně. Oba jezdci navíc nedokázali ideálně využít své pokusy na měkkých pneumatikách.
To ještě nemusí znamenat, že upgrade nefunguje. Páteční problém může být v nastavení, pneumatikách nebo prostě v tom, že nový balík potřebuje více dat.
Jenže při těsném boji o titul je právě čas nejdražší komoditou.
Sepang navíc trestá každou nejistotu
Trať byla v pátek zaprášená a klouzala, pneumatiky rychle degradovaly a podmínky se během jednotlivých jízd výrazně měnily.
To vytváří problém hlavně pro týmy, které zároveň testují větší změny nastavení. Pokud se grip mění s každým kolem, je obtížnější oddělit, zda se vůz zlepšil díky novému dílu, úpravě nastavení nebo prostě díky tomu, že se na asfalt dostalo více gumy.
Mercedes proto může mít před kvalifikací mnohem více práce s interpretací dat než soupeři, kteří už základní konfiguraci vozu znají.
Po prvním dni nemáme favorita. A to je možná nejlepší výsledek návratu Sepangu
Verstappen má nejrychlejší čas.
Leclerc vyhrál důležitější druhou jízdu.
Red Bull dostal dva vozy vysoko, McLaren během dne výrazně zrychlil a Mercedes zatím hledá odpověď.
První pátek na Sepangu po devíti letech tedy nepřinesl jednoduchou hierarchii. Přinesl několik různých způsobů, jak být rychlý – a několik důvodů, proč může sobotní kvalifikace vypadat úplně jinak.
Pro okruh, na kterém současná generace monopostů nikdy nezávodila, je to vlastně nejlepší možná reklama. Návrat nepřinesl jen nostalgii.
Přinesl nejistotu.
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Zdroje: Reuters – Leclerc fastest in second practice in Sepang after Verstappen sets early pace [1], Reuters – Red Bull's Verstappen eager for first win of the season [2].