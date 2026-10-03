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Verstappen, Hamilton a Hadjar o kvalifikaci v Malajsii na VC Bahrajnu

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Max Verstappen v kvalifikaci na Velkou cenu Bahrajnu na okruhu Sepang získal svou první pole position v sezóně. Z druhého místa bude startovat Lewis Hamilton a top trojici uzavřel Isack Hadjar, který se kvůli výměně pohonné jednotky propadne na startu o pět míst. Jak se po kvalifikaci vyjádřili?
Lewis Hamilton, Max Verstappen a Isack Hadjar po kvalifikaci na VC Bahrajnu

Lewis Hamilton, Max Verstappen a Isack Hadjar po kvalifikaci na VC Bahrajnu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 11:42

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