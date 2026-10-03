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Finále se uskuteční podle plánu v Abú Zabí, potvrdil Domenicali

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Závěr aktuální sezóny proběhne podle původního plánu. Stefano Domenicali v Malajsii potvrdil, že ročník 2026 vyvrcholí v Kataru a Abú Zabí, a to navzdory přetrvávající složité situaci na Blízkém východě.
Finále se uskuteční podle plánu v Abú Zabí, potvrdil Domenicali

Finále se uskuteční podle plánu v Abú Zabí, potvrdil Domenicali

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 09:00

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