Máte v pasu čip? Na zloděje dat prý platí věc, kterou najdete v každé české kuchyni

Fronta u pasové kontroly se zasekne a důvod je nečekaný. Cestující před okénkem pracně rozbaluje svůj pas ze stříbrné fólie. Podobných scén přibývá a stojí za nimi strach z neviditelné krádeže osobních údajů. Funguje kuchyňský trik doopravdy, nebo jde hlavně o pocit bezpečí?
Trend, který zdržuje fronty na letištích
Videa cestovatelů, kteří balí pasy do alobalu, se šíří po sociálních sítích a v září si jich všimla i evropská média. Jejich autoři se bojí, že by někdo v davu mohl data z dokladu stáhnout na dálku, třeba jen tím, že kolem nich projde.
Nápad má ovšem praktickou vadu. Úřední čtečka se k čipu musí dostat, takže každý majitel zabaleného pasu ho u okénka rozbaluje a za kontrolou znovu zabaluje. Na hranicích pak kvůli tomu vznikají zbytečné prodlevy.
Přečtěte si také: Sbohem, známé supermarkety. Na rozloučenou zlevnily skoro vše o 50 % a značka zmizí Kuchyňská fólie jako Faradayova klec
Z pohledu fyziky nápad smysl dává. Kovový obal kolem čipu se chová jako Faradayova klec, přes kterou se rádiový signál dostává jen obtížně, nebo vůbec ne.
V praxi ale rozhoduje, jak je obal udělaný. Na výsledek má vliv tloušťka fólie i způsob zabalení. Alobal se navíc snadno natrhne, takže stačí malá škvíra nebo odkrytý roh a signál projde. Doma vyrobená ochrana je tedy přesně tak dobrá jako ruce, které ji skládaly.
Co se vlastně skrývá v čipu českého pasu
Padělatelům chtěl stát práci zkomplikovat už v září 2006, kdy do českých pasů přidal elektronický čip. První roky v něm byl jen snímek obličeje držitele a otisky prstů se do něj zapisují až od dubna 2009. Dnes tak čip kromě osobních údajů a fotografie nese i otisky, které úřad snímá všem žadatelům starším 12 let.
Přečtěte si také: Žádné drahé doplňky. Šanci na delší život může zvýšit až o 50 % věc, která nestojí ani korunu
Čip nemá kontakty, kterých by se čtečka musela dotknout, a data posílá rádiovým signálem. Odtud se bere představa, že by šel doklad „odposlouchat“ přes kapsu nebo kabelku.
Pro klidnější spaní existují stínicí pouzdra
Trvanlivější náhradou alobalu jsou pouzdra a peněženky s RFID stíněním. Uvnitř mají pokovenou látku, která signál zastaví podobně jako fólie, jenže se netrhá a nemusíte ji pokaždé znovu tvarovat.
Mezi odborníky najdeme i opatrnější hlasy. „[…] pas bych si bez blokujícího pouzdra nevzal nikam […],“ uvedl pro Seznam Zprávy Tomáš Přeučil z Katedry číslicového návrhu FIT ČVUT. Sám přitom připustil, že může jít o profesní paranoiu. Kvalita stínění se ovšem mezi výrobky liší a samotné označení RFID na obalu nic nedokazuje. Než pouzdro koupíte, hledejte u něj doklad, že jeho účinnost někdo skutečně ověřil.
Přečtěte si také: Máte rodinný dům? Kdo nepodá na katastr 1 formulář, riskuje pokutu až 50 000 Kč
Alobal Pouzdro s RFID stíněním Princip kovová fólie jako Faradayova klec pokovená látka se stejným účinkem Odolnost snadno se natrhne netrhá se Slabé místo škvíry, odkryté rohy, tenká fólie kvalita stínění se liší podle výrobce Proč se zloději do čipu jen tak nedostanou
Dosah čipu je velmi krátký. Aby čtečka něco zachytila, musí ji někdo přiložit těsně k dokladu, podobně jako čipový klíček, který přikládáte k zámku u vchodových dveří. Že by někdo v letištní hale nepozorovaně stáhl data z cizí kapsy, považují odborníci za velmi nepravděpodobné a fólii kolem pasu za zbytečnost.
Čip v pasu komunikuje se čtečkou jen na velmi krátkou vzdálenost, podobně jako klíček od vchodových dveří. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
K tomu se přidává šifrování. Komunikaci čipu se čtečkou šifruje protokol Basic Access Control, u novějších dokladů jeho odolnější nástupce PACE. Čtečka se k datům dostane teprve s klíčem, který vzniká z údajů ve strojově čitelném pruhu na datové stránce, tedy z čísla dokladu, data narození a data konce platnosti.
Přečtěte si také: Stát klepe Čechům na dveře a chce znát každou útratu. Kdo vydrží 8 týdnů, dostane 3 000 Kč
E-pasy ale zpočátku měly i skutečné slabiny. Bezpečnostní výzkumník Marc Witteman v roce 2005 upozornil, že čísla nizozemských pasů se dala předvídat, a tudíž šlo odhadnout i klíč k jejich čipu. Obavy cestovatelů tedy nevznikly z ničeho. Kdo na fólii přesto nedá dopustit, ať pas vybalí ještě předtím, než přijde na řadu u okénka.
Pokud vás tento obsah zaujal, přečtěte si také Sbohem, známé supermarkety. Na rozloučenou zlevnily skoro vše o 50 % a značka zmizí.
Zdroje: https://euronews.com/travel/2026/09/22/wrapping-passports-in-foil-to-stop-hackers-new-travel-trend-goes-viral, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-alobal-nebo-pouzdro-odbornici-radi-kdy-a-jak-chranit-platebni-karty-i-klicky-298651, https://en.wikipedia.org/wiki/Biometric_passport, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/dneskem-se-zacinaji-vydavat-nove-pasy-175157, https://mzv.gov.cz/paris/cz/konzularni_informace/cestovni_doklady_cr/biometricky_pas/index.html, https://www.vienna.at/passport-in-aluminum-foil-why-travelers-are-now-opting-for-it/10496705, https://www.slashgear.com/1990706/does-aluminum-foil-block-rfid-signal, https://www.poznatsvet.cz/cestovani/proc-turiste-bali-cestovni-pasy-do-alobalu/