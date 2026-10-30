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Máte v pasu čip? Na zloděje dat prý platí věc, kterou najdete v každé české kuchyni

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Dennívýzva
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Fronta u pasové kontroly se zasekne a důvod je nečekaný. Cestující před […]
Máte v pasu čip? Na zloděje dat prý platí věc, kterou najdete v každé české kuchyni

Máte v pasu čip? Na zloděje dat prý platí věc, kterou najdete v každé české kuchyni

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 07:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zodpovime.cz

Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...

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